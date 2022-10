Kicillof: "Nadie puede decir que la inflación tiene un origen salarial"

Kicillof insistió en la necesidad de frenar la inercia inflacionaria y avanzar en una redistribución del ingreso. La ministra de Trabajo nacional, Kelly Olmos, había advertido por un presunto efecto inflacionario de la paritaria de Camioneros (131%).

El gobernador bonaernse Axel Kicillof aseguró que la inflación no se explica por la recuperación de los salarios. "Hoy nadie puede decir que la inflación tiene un origen salarial", señaló el ex ministro de Economìa en entrevista con el Destape Radio. Kicillof insistió en la necesidad de frenar la inercia inflacionaria y avanzar en una redistribución del ingreso menos concentrada.

El funcionario sostuvo que para frenar la dinámica de precios, hay que cortar la inercia, "porque varias medidas protectoras son artificiales". "Eso hay que bajarlo", insistió Kicillof. El ministro sostuvo que la Argentina tiene "particularidades muy fuertes". "Al venir de un contexto inflacionario muy fuerte, hay una lógica inercial, un comportamiento preventivo o de remarcación porque sí", detalló.

"Es también un carácter preventivo: como el mes pasado la inflación fue de 7 por ciento y presumo que volverá a ser 7 por ciento. Pero después se verifica que determinados costos no crecen a ese nivel y se genera un espacio de rentabilidad. Esa situación de concentración de la riqueza, de los ingresos y la distribución es peligrosa para la economía", detalla el gobernador.

"Cuando se acumula ese excedente en la punta de la pirámide. Y ese excedente de saldos líquidos busca una salida especulativa en el dólar, títulos públicos. Pujan por el dòlar", explicó el gobernador, quien insistió en que esa situación es "peligrosa para el sistema económico", porque "pierde su base de sustento". "Si se concentra el ingreso a costa de caída de salarios, lo que va a pasar es que se contrae el consumo", explicó Kicillof.

En ese sentido, el ex ministro sostuvo que ahora "hay que pasar a la etapa redistributiva después de la economía estabilizada, con una mejora enlos ingresos de los sectores populares".

La discusión con camioneros

La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, cuestionó este jueves el pedido de aumento salarial de Camioneros, al señalar que "afecta la dinámica inflacionaria". “No podemos tampoco generar un nivel de ajuste excesivo que tenga un impacto en el costo de vida”, resaltó Olmos en diálogo con El Destape Radio al referirse al 131% de aumento que pidió el dirigente de ese gremio Pablo Moyano. “Los reclamos pueden ser justos para los trabajadores de ese sector. El trabajador merece a todo lo que pueda acceder y lo demás también. Hay sectores que acceden y pueden tener un impacto negativo en los sectores que quedan más atrás”, explicó la ministra.

Sin embargo, acto seguido agregó que “hay que encuadrar y lograr que los trabajadores recuperen sus derechos y tengan una vida digna pero hay que pensar en el bienestar general. Todos tenemos que ser responsables”, resaltó. En ese marco insistió que el pedido de Camioneros “afecta a la dinámica inflacionaria”.

"Nuestro compromiso es que los trabajadores no pierdan y recuperen capacidad adquisitiva pero tiene que ser en un marco donde quebremos la alta inflación. Si retroalimentamos la alta inflación no hay forma", resaltó en el mismo sentido. En esa línea, también criticó la posibilidad de que el gremio realice medidas de fuerza ya que eso "deslegitima el reclamo". "Los trabajadores y empresarios tienen que negociar, el bloqueo de las empresas deslegitima el reclamo. El bloqueo no puede ser una dinámica”, resaltó, tomando como referencia la protesta que realizó el sindicato de neumáticos SUTNA.