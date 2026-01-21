Cuánto gana un albañil en enero 2026: el salario por día y por hora

Salarios de los albañiles confirmados por hora

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), conducida por Gerardo Martínez, cerró el 14 de enero un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector, que fija aumentos salariales para enero y febrero de 2026 y establece además el pago de sumas fijas no remunerativas mensuales por categoría y zona.

El acuerdo fue firmado junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y alcanza a todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75, así como al CCT N° 577/10 para actividades específicas como canalización, líneas e instalaciones.

Los aumentos acordados por la UOCRA

La paritaria establece incrementos acumulativos, calculados sobre los salarios básicos vigentes en cada período:

Enero de 2026: aumento del 2% sobre los salarios al 31 de diciembre de 2025.

Febrero de 2026: aumento del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026.

Estos porcentajes impactan directamente en los valores por hora y en los salarios mensuales de todas las categorías del sector.

Sumas fijas no remunerativas

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo incluye sumas fijas no remunerativas, que se liquidan mensualmente y varían según la categoría y la zona. Para la Zona A, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Ayudante y Sereno: $96.800

Medio Oficial: $102.800

Oficial: $112.200

Oficial Especializado: $121.800

Estos importes se incrementan en las zonas B, C y C-Austral, de acuerdo con el adicional por ubicación geográfica.

Salarios confirmados en enero

Cuánto cobra un albañil en enero de 2026

Con el aumento del 2% aplicado desde el 1° de enero de 2026, los salarios básicos por hora y mensuales quedan establecidos de la siguiente manera:

Oficial Especializado: $5.373 por hora.

Oficial: $4.596 por hora.

Medio Oficial: $4.248 por hora.

Ayudante: $3.910 por hora.

Sereno: $710.248 por mes.

Estos valores corresponden a la Zona A y constituyen la base sobre la cual se calculan adicionales y sumas fijas.

Salarios de los albañiles confirmados

Salarios de la UOCRA: nuevos valores desde febrero de 2026

A partir del 1° de febrero, con el incremento adicional del 1,8%, los salarios pasan a ser:

Oficial Especializado: $5.470 por hora.

Oficial: $4.679 por hora.

Medio Oficial: $4.324 por hora.

Ayudante: $3.980 por hora.

Sereno: $723.032 por mes.

Cuadro de jornales UOCRA – Enero y febrero 2026

Jornales de salarios básicos con vigencia desde el 1° de enero de 2026

Categoría Zona A (hora/mes) Zona B (total) Zona C (total) Zona C-Austral (total) Oficial Especializado $5.373 $5.964 $8.249 $10.746 Oficial $4.596 $5.105 $7.734 $9.193 Medio Oficial $4.248 $4.708 $7.463 $8.495 Ayudante $3.910 $4.359 $7.246 $7.819 Sereno (mensual) $710.248 $791.247 $1.187.380 $1.420.495

Jornales de salarios básicos con vigencia desde el 1° de febrero de 2026

Categoría Zona A (hora/mes) Zona B (total) Zona C (total) Zona C-Austral (total) Oficial Especializado $5.470 $6.071 $8.397 $10.940 Oficial $4.679 $5.196 $7.873 $9.358 Medio Oficial $4.324 $4.793 $7.597 $8.648 Ayudante $3.980 $4.438 $7.377 $7.960 Sereno (mensual) $723.032 $805.489 $1.208.753 $1.446.064

Cómo se dividen las zonas salariales de la UOCRA

La escala salarial varía según la ubicación geográfica de la obra:

Zona A: CABA, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C-Austral: Tierra del Fuego.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, y las partes volverán a reunirse el 19 de febrero para discutir los ajustes salariales que regirán a partir de marzo.