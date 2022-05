Salario mínimo: Guzmán respaldó la propuesta de Máximo Kirchner para adelantar los aumentos

El ministro de Economía se pronunció de forma positiva sobre el proyecto presentado por el diputado Máximo Kirchner. Sin embargo, remarcó que el Congreso no es el ámbito donde debe definirse.

En medio de la interna en el Frente de Todos por el rumbo del programa económico, el ministro de Economía, Martín Guzmán, salió a respaldar la idea del diputado nacional Máximo Kirchner sobre el adelantamiento de la suba del salario mínimo. Igualmente, remarcó que el Congreso no es el ámbito donde debe definirse una medida de esta naturaleza.

"Es una obviedad que tiene que haber cierto adelanto para asegurar que el salario mínimo crezca en términos reales. Está en línea con lo mismo que hicimos con el refuerzo de ingresos para sectores que no reciben ingresos formales, reaccionando al impacto inflacionario", aseguró el titular del Palacio de Hacienda. Igualmente, se encargó de aclarar: "Estamos de acuerdo con la propuesta, pero esto se discute en el Consejo del Salario. Es importante para que toda la estructura salarial se mueva en dirección del crecimiento en términos reales".

En diálogo con Urbana Play, el funcionario también se refirió al proyecto presentado para impulsar una nueva moratoria previsional que facilite la jubilación de las personas mayores que no tienen la totalidad de sus aportes realizados. En ese sentido, fue más prudente: "Es un proyecto legislativo, le prestaremos atención y lo analizaremos. No tenemos respuesta al respecto aún, el Gobierno no fue parte de la preparación". Y agregó: "Hay veces que hay que responder a ciertas necesidades sociales más allá del impacto fiscal".

Qué propuso Máximo Kirchner sobre el salario mínimo

Mediante la presentación de un proyecto de ley, Kirchner solicitó adelantar al mes de julio la totalidad del aumento pautado para el 2022. De esta manera, se adelantaría cinco meses se irá a $47.850 ese mes. El texto fue diagramado junto a legisladores de la rama sindical y representantes de los movimientos sociales,

El proyecto permite que el incremento del 45% pautado en el mes de marzo por el Consejo del Salario se cobre en agosto y no en enero del 2023. Según indicaron desde el despacho de Kirchner, "la evolución del SMVM es fundamental y actúa como referencia para diferentes instancias de negociación laboral; establece los porcentajes de aumento que actualizan el Seguro de Desempleo, fijan el valor hora para los trabajadores jornalizados; y son tenidos en cuenta para las actualizaciones del programa Potenciar Trabajo y las Becas Progresar".

Entre los firmantes del proyecto se encuentran: Vanesa Siley, Hugo Yasky, María Rosa Martinez, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Veronica Caliva, Pablo Carro, Carlos Cisneros y Juan Carlos Alderete.

Cómo iba a ser la suba del salario mínimo en 2022

A fines de marzo, el Gobierno oficializó el aumento del 45% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según lo acordado en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario el aumento se instrumentará en cuatro tramos y llegará a fin de año a los $47.850, con la posibilidad de solicitar una revisión total a partir de agosto.

El aumento del ingreso mínimo del 45% hacia diciembre se divide en cuatro tramos: 18% ya efectuado en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre, con revisión en agosto próximo.

Según precisa la resolución, los montos quedarán de la siguiente manera: