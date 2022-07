Suba de la soja y el maíz disponibles en Rosario

Los precios de la soja y el maíz disponible subieron hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo cotizó estable, en una jornada que presentó un incremento en el dinamismo comercial respecto al registrado ayer con la reaparición de algunas posiciones de la próxima cosecha.

De esta manera, la oleaginosa con entrega disponible, descarga contractual y para las fijaciones se pactó en cada caso a $51.060 la tonelada en moneda local, con una suba de $735 respecto a la jornada previa.

En tanto, la soja con entrega en agosto subió US$ 5 hasta US$ 385 la tonelada.

En el segmento del maíz, las ofertas por las entregas inmediata y contractual escalaron US$ 10 hasta los US$ 230 por tonelada.

Luego, para la descarga de mercadería entre agosto y septiembre se ofrecieron de manera abierta US$ 235, lo que implicó incrementos de US$ 15 y US$ 5, respectivamente. Por su parte, el segmento octubre-noviembre escaló US$ 10, hasta los US$ 230 y diciembre cerró en US$ 225.

Por otra parte, para la próxima cosecha temprana del cereal, hubo ofrecimientos de US$ 210 para la entrega entre marzo y abril, mientras que mayo se posicionó en US$ 205 y la entrega en julio de 2023 se encontró en US$ 198.

En lo que respecta al trigo, el cereal con entrega inmediata se mantuvo estable en US$ 300 por tonelada, y la posición contractual cayó US$ 10 hasta los US$ 290 por tonelada.

Por trigo de la cosecha 2022/23, se registraron ofrecimientos de US$ 290 para la entrega entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, mientras que el segmento noviembre-diciembre se ubicó en US$ 285 y la entrega en enero de 2023 se posicionó en US$ 287.

Por último, el girasol cerró nuevamente estable a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam