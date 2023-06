Los granos cerraron entre estables y a la baja en Rosario

Los precios de los granos cerraron la jornada entre estables y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con extrema volatilidad en el mercado de Chicago, con fuertes saltos en los valores de la soja norteamericana.

No obstante este panorama externo en la plaza bursátil de referencia, nuevamente no se registraron ofertas de compra por la oleaginosa en el ámbito local.

Por el maíz disponible se ofrecieron US$ 170 la tonelada, lo que implicó US$ 10 menos que lo registrado en la sesión anterior.

Luego, la entrega en julio cayó US$ 5 para encontrarse en US$ 175, mientras que la posición agosto lo hizo en US$ 10 hasta los US$ 170 la tonelada.

El trigo para la entrega disponible y contractual cerró estable a US$ 270 la tonelada, mientras que las propuestas de compra para la descarga entre diciembre y enero de 2024 arribaron a los US$ 215 la tonelada, lo que resultó en una merma de US$ 5 entre jornadas.

Por último, el girasol cayó US$ 10 y concluyó la sesión a US$ 290 la tonelada.

Con información de Télam