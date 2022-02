La soja anotó una nueva suba en Rosario y cerró a US$ 428 la tonelada

La soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería subió US$ 1 hasta los US$ 428 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en lo que significó un nuevo avance de la oleaginosa en concordancia con la suba en el mercado de Chicago.

Por la mercadería del próximo ciclo comercial, los ofrecimientos para las posiciones full marzo, abril y mayo se ubicaron en US$ 410 la tonelada.

En cuanto al cereal con descarga inmediata se ofrecieron US$ 240 la tonelada, sin cambios entre ruedas, mientras que la posición contractual se ubicó en US$ 235.

Para el cereal de la cosecha 2021/22, la posición marzo arribó a los US$ 240; abril y mayo, US$ 235; junio, US$ 220; julio, US$ 215; agosto, US$ 210.

Por el trigo con descarga inmediata, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 240 la tonelada, sin registrarse variaciones respecto a la jornada de ayer.

Luego, la posición marzo se mantuvo estable en US$ 245; abril y junio, US$ 250; y diciembre, US$ 240.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam