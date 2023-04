El trigo y el maíz disponibles cotizaron estables en Rosario, en jornada sin ofertas por soja

Los precios del trigo y el maíz disponibles cerraron hoy sin variaciones en la última jornada semanal del mercado de granos de Rosario, en una ronda donde la soja nuevamente se mostró vacante de ofertas.

Por el lado del trigo, la rueda exhibió un menor número compradores activos pujando por la adquisición de mercadería, mientras que los ofrecimientos por el cereal presentaron valores estables entre jornadas.

En este sentido, las ofertas por la mercadería disponible se ubicaron en US$275, el mismo valor que ayer presentó la entrega contractual.

Asimismo, en el cereal de la campaña 23/24, el segmento noviembre-enero 2024 permaneció en US$ 250 por tonelada.

En el mercado de maíz, las propuestas por la mercadería disponible se mantuvieron en US$ 235; la descarga en abril descendió US$ 5 hasta US$ 245; y la posición mayo permaneció estable en US$ 235.

Por el cereal de cosecha tardía, la posición junio experimentó un alza de US$ 5 para escalar a US$ 225; y tanto julio como agosto mantuvieron niveles estables, al ubicarse en US$ 215 y US$ 205 respectivamente.

En la sesión de hoy y tal lo sucedido en las últimas jornadas, el mercado de soja se mostró nuevamente desierto y sin ofertas abiertas de compra; lo mismo ocurrió con la cebada.

En el mercado de girasol no se presentaron cambios respecto a la rueda anterior: un solo comprador en mercado ofreció US$ 330.

Finalmente, el mercado de sorgo continuó mostrándose estable en los US$ 245.

Con información de Télam