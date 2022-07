El maíz y el trigo disponible y la soja contractual cayeron US$ 5 en Rosario

Los precios de los granos mostraron hoy una tendencia mayormente bajista en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con una acotada actividad comercial por el feriado en EEUU en la que se destacaron las caídas de US$ 5 en el trigo, el maíz disponibles y la soja con entrega contractual.

Por la soja reapareció la oferta y se pactó a US$ 370 por tonelada, mientras que para la entrega contractual y para las fijaciones se ofrecieron US$ 375, con una merma de US$ 5 respecto del viernes.

En moneda local la fijación de mercadería se ubicó en $ 47.160.

Por su parte, el trigo con entrega hasta el 11 de julio se negoció a US$ 305 por la tonelada, una baja de US$ 5 entre ruedas, mientras que la entrega en septiembre descendió US$ 5 y cerró a US$ 310 la tonelada.

A su vez, el maíz con entrega inmediata se pactó a US$ 210 por tonelada, una caída de US$ 5 en relación a la jornada del viernes. Luego, para la entrega contractual se ofertaron abiertamente US$ 210.

Asimismo, para la descarga entre agosto y septiembre se ofrecieron US$ 210 por tonelada, un retroceso de US$ 5 por tonelada respecto a las ofertas de la anterior rueda.

Por último, el sorgo con descarga inmediata permaneció sin cambios en los US$ 220 por tonelada.

Con información de Télam