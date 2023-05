Decomisan en Río Negro carne bovina transportada sin refrigeración

Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) evitó el consumo de 94 kilos de carne bovina transportada de manera irregular desde General Acha, La Pampa, hacia Ingeniero Huergo, en Río Negro, informó el organismo.

La mercadería fue detectada en el puesto La Japonesa, en Río Negro, durante un control realizado en la denominada Barrera Zoofitosanitaria Patagónica, informó el organismo en un comunicado.

La mercadería era transportada en una casilla rodante, vehículo no habilitado para ese fin ya que incumplía con las condiciones higiénico-sanitarias y no contaba con la documentación de respaldo, por lo que no pudo garantizarse su inocuidad para el consumo, detalló el Senasa en un comunicado.

Luego de labrar el acta de infracción correspondiente, se decomisó y desnaturalizó la mercadería, en cumplimiento de la normativa vigente, completó el Senasa.

