Desde la OUM, desmienten la construcción de una acería anunciada por Luis Caputo

El secretario General de la UOM de Villa Constitución, Pablo López, desmintió la construcción de una nueva acería en la ciudad de San Nicolás tal como había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo. López afirmó que esa inversión es “mentira” y señaló que “esa planta hace años que está en construcción”.

En diálogo con LT3 Rosario, el sindicalista subrayó que “la UOM siempre lo vio con buenos ojos pero las promesas nunca se concretan”. En una de sus tantas apariciones públicas, Caputo había anunciado la primera “mega inversión industrial en 50 años gracias al RIGI” que “generaría 4.000 empleos en el corazón siderúrgico del país”. Sin embargo, desde el sector sindical desmintieron la información.

El anuncio de Caputo que desmintió la UOM

El Gobierno informó que el Comité Evaluador del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aprobó la primera inversión para el sector industrial. La empresa Sidersa invertirá un total de U$S 286 millones. Así lo hizo saber Caputo a través de sus redes. Agregó, además, que será la primera “en más de 50 años”.

“Se construirá una nueva acería de última tecnología en San Nicolás”, sostuvo el titular de Hacienda. Esta inversión generará más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos. La nueva planta abastecerá al mercado con 360.000 toneladas anuales de insumos, “indispensables para la industria nacional y la generación de exportaciones”, indicó la compañía.

Incorporará tecnología de última generación para “ahorrar tiempos de construcción” y “lograr mayor productividad y cuidado del medioambiente”, explicó Sidersa. De esta manera, se permitirán “recuperar inversiones en el corazón siderúrgico del país”, donde se podrá trabajar con la con la comunidad local “para reactivar carreras universitarias y terciarias” relacionadas con el sector.

En diciembre del año pasado, Sidersa había presentado el proyecto en un comunicado oficial. La firma había explicado que contemplaba la instalación de “una planta siderúrgica de última generación” para producir acero “verde” con nuevas máquinas, “más sustentables para la ecología”.

Uno de los representantes de la empresa había afirmado que “el RIGI fue el impulso definitivo para este proyecto, pero con el financiamiento de BID Invest terminó de ganar fuerza”, luego de haber firmado un mandato por U$S 100 millones. Junto con este, ya son cinco los proyectos aprobados por el Gobierno: Parque Solar El Quemado (inversión por U$S 211 millones), Oleoducto Vaca Muerta Sur (inversión por U$S 2.486 millones), Planta de licuefacción de GNL (inversión por U$S 6.878 millones) y el Proyecto Río Tinto (inversión por U$S 2.724 millones).