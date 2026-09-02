Riesgos del Trabajo: actualizaron las indemnizaciones desde septiembre

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) actualizó los montos de las indemnizaciones por accidentes laborales y enfermedades profesionales para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 39/2026 y contempla la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Indemnizaciones: cuáles son los nuevos montos

Las compensaciones adicionales de pago único quedaron fijadas en $ 50.824.055, $ 63.530.069 y $ 76.236.060, según el supuesto previsto por la legislación.

Para determinadas indemnizaciones, el piso se estableció en $ 114.354.110, monto que en algunos casos deberá calcularse de acuerdo con el porcentaje de incapacidad determinado. Además, la indemnización adicional correspondiente a muerte o incapacidad total tendrá un piso de $ 21.656.176.

Los nuevos valores se aplicarán a las contingencias alcanzadas por el sistema durante los seis meses comprendidos por la resolución. La actualización impacta sobre trabajadores, empleadores y aseguradoras de riesgos del trabajo que intervengan en la liquidación de las prestaciones.

Salario mínimo septiembre 2026: cuánto es y cómo aumenta hasta abril

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó fijado en $ 383.800 desde septiembre de 2026 y aumentará todos los meses hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027.

La nueva escala fue establecida por el Gobierno mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La autoridad laboral determinó los valores después de que representantes sindicales y empresariales no alcanzaran un acuerdo durante la reunión del Consejo del Salario celebrada el 28 de agosto.

Cuánto será el salario mínimo en septiembre de 2026

Desde el 1 de septiembre, el salario mínimo será de $ 383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplan la jornada legal completa.

El monto actúa como piso salarial para los trabajadores comprendidos por el régimen y también se utiliza como referencia para calcular distintas prestaciones sociales y laborales. Quienes trabajen una jornada inferior recibirán un importe proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Escala del salario mínimo hasta abril de 2027

El cronograma establece ocho valores mensuales:

Septiembre de 2026: $ 383.800

Octubre de 2026: $ 391.200

Noviembre de 2026: $ 398.800

Diciembre de 2026: $ 406.400

Enero de 2027: $ 414.200

Febrero de 2027: $ 422.000

Marzo de 2027: $ 429.600

Abril de 2027: $ 437.000

Entre septiembre de 2026 y abril de 2027, el salario mínimo tendrá un incremento nominal acumulado de $53.200, equivalente al 13,86%.