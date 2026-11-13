El Bonar 2029 ya paga una tasa del 17% empuja el riesgo país y complica a Milei

La estrategia financiera del gobierno libertario para conseguir dólares en el mercado de capitales volvió a encontrar un obstáculo en la cotización de los bonos soberanos. Con el riesgo país instalado por encima de los 800 puntos básicos y una mayor incertidumbre entre los inversores sobre el rumbo económico y político de la Argentina, el Bonar 2029 (AO29), uno de los instrumentos que el Ministerio de Economía había diseñado para captar financiamiento en moneda extranjera, llegó a ofrecer un rendimiento cercano al 17% anual, un nivel que encarece las posibilidades de una nueva colocación y pone en discusión el programa financiero que Luis Caputo había presentado para 2027.

{{{htmlAmp}}}

La caída de los títulos públicos también expone las dificultades que enfrenta el Tesoro para recuperar el acceso al crédito voluntario en condiciones que permitan sostener el esquema de financiamiento. El Gobierno había proyectado conseguir alrededor de 5.000 millones de dólares mediante colocaciones en el mercado local durante el próximo año, pero la evolución del AO29 y la respuesta de los inversores a las últimas licitaciones muestran que ese objetivo enfrenta restricciones crecientes.

Este viernes, el riesgo país elaborado por JP Morgan se ubica en 836 puntos básicos, luego de acumular un incremento de alrededor de 50 unidades en lo que va de noviembre. El indicador permanece por encima de la barrera de los 800 puntos, un nivel que complica las expectativas oficiales de regresar a los mercados internacionales de deuda y refleja la mayor prima de riesgo que los inversores exigen para financiar al Estado argentino frente a otras alternativas de inversión.

En ese contexto, el rendimiento del Bonar 2029 alcanzó el 17,06%. La diferencia responde a los criterios de cálculo utilizados, aunque ambas mediciones reflejan el mismo problema para Economía: el costo de financiamiento que surge de la cotización actual del título se encuentra muy por encima de los niveles que permitirían al Gobierno realizar una nueva emisión sin convalidar tasas difíciles de sostener.

El costo de conseguir dólares

El AO29 había sido presentado como una de las herramientas para recuperar progresivamente el financiamiento en moneda extranjera y facilitar la reconstrucción de la curva de deuda argentina. El instrumento, que vence el 31 de octubre de 2029, contempla pagos mensuales de intereses y la devolución íntegra del capital al vencimiento, con una tasa nominal del 6% anual. Sin embargo, la evolución de su cotización en el mercado secundario terminó mostrando una demanda mucho más débil de la esperada.

Actualmente, el bono se negocia en torno a los 77 dólares por cada 100 dólares de valor nominal, lo que implica una pérdida considerable para quienes ingresaron a la colocación inicial y mantienen el título en cartera. La tasa interna de retorno trepó como consecuencia de esa caída, dado que los nuevos compradores pueden adquirir el mismo flujo futuro de pagos a un precio sustancialmente inferior al de emisión.

En el caso del Bonar 2029, una tasa cercana al 17% anual representa un costo particularmente elevado para un Gobierno que busca reducir sus necesidades de financiamiento y presentar una trayectoria de normalización del crédito público. Convalidar un rendimiento de esas características implicaría aceptar condiciones que podrían comprometer la sostenibilidad de los compromisos financieros futuros, mientras que evitarlo supone resignar la posibilidad de captar los dólares que el equipo económico había incorporado en su programa.

Las dificultades para sostener la cotización del bono ya tuvieron consecuencias sobre la estrategia de financiamiento del Tesoro. La Secretaría de Finanzas dejó de incluir el AO29 entre las alternativas ofrecidas en sus licitaciones quincenales, en una decisión que muestra las limitaciones para continuar colocando el instrumento en condiciones que resulten convenientes para el Gobierno.

En lugar de insistir con ese título, Economía comenzó a privilegiar instrumentos de menor plazo y alternativas que permitan a los inversores cubrirse frente a movimientos del tipo de cambio. Entre ellos aparecen los bonos duales y los títulos dólar linked, que ofrecen mecanismos de protección cambiaria y buscan captar el interés de quienes prefieren evitar una exposición prolongada a la deuda soberana argentina.

La modificación de la estrategia también se produce en un momento en que empiezan a aparecer dificultades en el financiamiento en pesos. Durante el primer llamado del mes, el Tesoro no recibió ofertas para los bonos con vencimiento en 2028, una señal de que la cautela de los inversores no está limitada exclusivamente a los instrumentos denominados en moneda extranjera.

La falta de propuestas para esos títulos agrega presión sobre el programa de vencimientos de la deuda pública, porque obliga a Economía a buscar alternativas para conseguir los fondos necesarios para afrontar sus compromisos. Si los inversores no aceptan renovar sus posiciones en los instrumentos ofrecidos o exigen tasas más elevadas, el Tesoro debe recurrir a otras herramientas para cubrir las necesidades financieras.

La reacción en cotizaciones

En la última rueda, los activos argentinos mostraron comportamientos dispares, aunque los títulos de deuda en dólares continuaron bajo presión. Según las cotizaciones de Rava Bursátil del viernes 13 de noviembre, entre los bonos Globales denominados en moneda extranjera, el GD30D cotizaba a US$53,12, con una baja diaria del 0,4% y un retroceso mensual del 4,4%, mientras que el GD35D se negociaba a US$70,23, con una caída del 0,3% en la jornada y del 2,1% en el mes. En tanto, el AL30D operaba a US$51,49, con una pérdida diaria del 0,33%.

El AL30 cotizaba a $81.310, sin variaciones durante la jornada, pero acumulaba una caída mensual del 3,4%, mientras que el AL35 retrocedía 0,3% en el día y 3,2% en noviembre, hasta los $102.760. Por su parte, el GD30 se ubicaba en $83.860, con una baja diaria del 0,6% y un retroceso mensual del 3,6%. El comportamiento de estos instrumentos refleja las dificultades para recuperar una demanda sostenida de deuda soberana, en un contexto en el que el riesgo país continúa en niveles elevados.

En el mercado accionario, el desempeño también mostraba diferencias entre sectores. Entre las empresas del panel líder, Cresud avanzaba 2,33%, Transportadora de Gas del Norte subía 1,59% y Ternium Argentina ganaba 1,41%. En sentido contrario, Metrogas registraba una caída del 2,69%, mientras que Telecom Argentina retrocedía 0,57% y Aluar perdía 0,27%. Entre los ADR argentinos que cotizan en Wall Street, Grupo Financiero Galicia avanzaba 1,62%, BBVA Argentina subía 1,26% e YPF ganaba 0,60%, aunque el comportamiento positivo de algunas acciones no alcanzaba para modificar las señales de cautela que predominan en el segmento de renta fija.

La deuda en dólares también mostraba pérdidas en la comparación mensual, incluso entre algunos de los títulos que habían acumulado ganancias durante el año. El AL29D cotizaba a US$51,79, con una baja del 3,8% en noviembre, mientras que el AL30D se ubicaba en US$51,48, con un retroceso mensual del 4%. El GD46D, por su parte, operaba a US$60,36 y acumulaba una caída del 1,2% en el mes.