La canasta de crianza de un hijo de hasta 12 años se ubicó en octubre de 2026 entre $ 591.320 y $ 754.869 mensuales, según la edad, de acuerdo con el informe del INDEC. Si se compara con el promedio salarial medio de los trabajadores privados registrados, de $ 1.333.622, esos valores equivalen a entre 44,3% y 56,6%.

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Qué incluye la canasta: gastos y tiempo de cuidado

El indicador del INDEC combina dos componentes. El primero estima el costo de los bienes y servicios necesarios para la crianza, como alimentación, vestimenta, vivienda, educación y traslados. El segundo asigna un valor económico al tiempo requerido para cuidar a niños y niñas, tomando como referencia la remuneración de la categoría «Asistencia y cuidado de personas» del régimen de casas particulares.

Esa distinción es importante para interpretar la comparación. Si el cuidado lo realiza una persona del hogar sin remuneración, el valor de ese tiempo forma parte de la canasta, pero no es necesariamente dinero que se paga a otra persona. Por eso, el total no debe tratarse automáticamente como una factura mensual ni restarse íntegramente del sueldo para calcular cuánto dinero queda disponible.

La distribución real de costos y tareas depende de cada hogar, de la cantidad de ingresos y de quiénes asuman o contraten el cuidado. El indicador tampoco describe por sí solo todos los gastos del hogar.

Cuánto gana la mitad de los asalariados privados registrados

La referencia utilizada es una estimación de $1.333.622 netos, a partir de los últimos datos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El cálculo se vincula con la mediana bruta de $ 1.606.773 y los descuentos habituales del 17%.

La mediana no es el promedio: divide la distribución salarial en dos. Aproximadamente la mitad de los asalariados privados registrados se ubica por debajo de ese punto y la otra mitad por encima. El dato no permite describir al conjunto de trabajadores del país, porque no incluye a los asalariados informales, cuentapropistas ni empleados públicos.

Los valores por rango de edad en octubre de 2026

El desglose del costo mensual informado por el organismo oficial se distribuyó de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $ 591.320

Niños de 1 a 3 años: $ 704.198

Niños de 4 a 5 años: $ 600.445

Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $ 754.869

El cálculo de la canasta de crianza integra dos componentes centrales: el costo mensual para adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de infantes, niños y adolescentes (alimentación, vestimenta, educación, vivienda y traslado) y el costo del cuidado, que surge de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad tomando como referencia la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.