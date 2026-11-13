Las reservas del BCRA cayeron más de 1.300 millones en una semana

Las operaciones con el oro siguen generando pérdidas al Banco Central, esta vez por la caída internacional del precio del metal justo cuando la conducción del presidente Santiago Bausili dejó de hacer apuestas después de perder unos mil millones de dólares el año pasado, y arrastró las reservas internacionales de la entidad al piso de 49.078 millones de dólares con un retroceso de 1.357 millones en la última semana.

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Las reservas acusaron también el pago de los intereses del crédito con el Fondo Monetario Internacional por unos 880 millones de dólares, que la administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, esperan recuperar el próximo mes si el Directorio del organismo decide aprobar la revisión y desembolso pendiente por unos 900 millones.

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El nivel de las reservas internacionales están en el foco de atención por la sucesión de vencimientos en divisas que tiene que enfrentar el Gobierno en lo que resta del año y, fundamentalmente, el 9 de enero por la amortización de capital y el pago de intereses de los Bonos Globales (DG, de legislación internacional) y los Bonares (AL, de legislación local) por unos 4.500 millones de dólares.

Las dudas del mercado en la capacidad de pago se reflejan en el Riesgo País que este jueves operó en 829 puntos después del pico que alcanzó la semana pasada cuando se acercó a la barrera de los mil puntos.

Los temores se extienden por las inconsistencias que se perciben en el programa monetario y cambiario, que provocó un incremento de la tasa de interés en pesos que sigue su proceso de apreciación frente al dólar que impide a la actividad económica cortar el proceso de recesión que arrancó en el segundo trimestre del año y que se extiende en este último trimestre de 2026.

Las reservas internacionales brutas, las únicas que informa en forma oficial el BCRA, retrocedieron 1.357 millones, se alejaron de los 50 mil millones de los últimos meses y quedaron cerca de perforar el piso de 49 mil millones de dólares.



Este jueves el BCRA realizó la mayor compra de divisas desde mediados de octubre, con 103 millones que le permitió acumular en el mes 183 millones, un ritmo considerado bajo hasta la entrada de la cosecha fina que suele ocurrir en diciembre.

Estas compras no logran compensar las caída de las reservas tanto por el pago a organismos internacionales como por la pérdida de valor del oro en los mercados internacionales.

En enero, las 1,98 millones de onzas que tiene en poder el BCRA representan un valor de 8.553 millones de dólares mientras que el 4 de noviembre pasado, previo al pago al FMI, cayeron a 8.044 millones y desde entonces retrocedieron 4,5% hasta valer en la actualidad 7.682 millones de dólares aproximadamente.

El precio internacional de la onza troy de oro subió el año pasado aproximadamente 65% de punta a punta, lo que representó una ganancia neta cercana a los 1.694 dólares por onza, el mejor desempeño anual desde 1979, pero el BCRA no lo pudo capturar en su totalidad por las operaciones financieras que realizó a lo largo del año apostando a la baja del precio que le hicieron perder unos mil millones de dólares según la Auditoría General de la Nación.

Este año, según se desprendió de los informes y de fuentes de la entidad, el BCRA decidió no hacer ningún tipo de coberturas sobre el valor del oro, por lo que el impacto de la baja en la cotización lo absorbe en forma íntegra.

El BCRA no evalúa la venta del oro, pero si se utiliza como colateral para obtener liquidez en dólares que después se venden al Gobierno para que el Tesoro haga frente a los vencimientos, unos 600 millones en lo que resta del año y otros 4.500 millones en las primeras dos semanas de enero.

El Tesoro tenía un saldo de 940 millones de dólares que deben haber caído a unos 60 millones después de pagar los intereses al FMI y mientras espera el desembolsos algo menor a los 900 millones, condicionado al anuncio de medidas acordadas con los técnicos del organismo y de las que no se dieron precisiones.

El Tesoro también tenía un saldo de 8,8 billones de pesos al último dato disponible del 4 de noviembre, pero este miércoles debió cancelar deuda en pesos por unos dos billones de pesos por lo que la liquidez en moneda nacional es equivalente a unos 4.300 millones de dólares.

Todos los pesos y todos los dólares del Tesoro están en el límite de las necesidades financieras para afrontar los vencimientos de los próximos 45 días, por lo que se va quedando sin margen para liberar pesos a la economía que permitan mejorar el nivel de actividad y empiezan a genera dudas en el mercado cómo hará frente a los vencimientos.

Mientras, en la plaza financiera se operaron hoy cerca de mil millones de dólares en bonos, un monto de nivel récord, entre 418 millones en el MEP con acreditación en cuentas en el sistema financiero local y 560 millones en el CCL, con acreditación en cuentas del exterior.

Es poco habitual que las operaciones en CCL superen en monto a las realizadas en el MEP y esa presión por sacar dólares del país ubicó la comisión en 5,9%, un poco por debajo de los niveles récord de la semana pasada, cuando llegó a 7%, pero por encima de la media.

La curva de rendimiento de los bonos Globales con ley de Nueva York en la cotización CCL exponen una tasa de interés invertida, es decir más alta a corto plazo que a largo plazo, asimilable con un escenario de default que cada vez reflejan más la cotización de los bonos argentinos.