En mayo de 2022, un empleado del Consorcio Industrial de Alimentos en Chile vivió una situación insólita: recibió en su cuenta bancaria un depósito de 165 millones de pesos chilenos, una cifra que equivale a 330 veces su salario mensual y que ronda los 180 mil dólares.

Al notar el error, la empresa se comunicó con el trabajador para solicitarle la devolución del dinero, algo que él aceptó inicialmente. Sin embargo, apenas tres días después, el empleado decidió renunciar y no reintegró el monto depositado por equivocación.

Ante esta situación, la compañía denunció penalmente al trabajador por robo, lo que dio pie a un proceso judicial que se extendió por más de tres años y mantuvo la atención sobre un caso poco común en el ámbito laboral y legal chileno.

Desde la firma aseguraron que el empleado actuó de mala fe al quedarse con el dinero y abandonar su puesto de trabajo. Pero la defensa presentó una versión totalmente distinta, que cambió el rumbo del juicio.

La estrategia del trabajador para ganar el juicio millonario

Durante el juicio, los abogados del trabajador argumentaron que no se trató de un robo, dado que “el dinero no fue obtenido mediante engaño, fraude ni manipulación alguna”. Explicaron que la transferencia fue un error voluntario de la empresa y que el empleado no realizó ninguna maniobra para provocar el depósito ni intervino en el sistema de pagos.

Finalmente, en septiembre de 2025, el tribunal de Santiago tomó una decisión contundente: desestimó la denuncia por robo y falló a favor del trabajador. Los jueces concluyeron que, aunque hubo una “apropiación no autorizada”, esta figura no está contemplada como delito en la legislación chilena.

Esto significó que el empleado no enfrentó condena penal, evitando así la devolución forzada del dinero, una posible pena de hasta 540 días de prisión y la generación de antecedentes penales que podrían haber afectado su futuro laboral.

No obstante, el conflicto no terminó ahí. La empresa informó que continuará explorando otras vías legales, como acciones civiles, para intentar recuperar los fondos transferidos por error, dejando abierta una nueva etapa en esta historia judicial.