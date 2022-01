Reactivación económica: el uso de la capacidad industrial tuvo el mejor noviembre en años

Comparado con noviembre de 2019, el indicador creció 8,1 puntos. Se registraron alzas en 10 de los 12 bloques sectoriales.

El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) en noviembre fue de 68,8% y creció 5,5 puntos porcentuales en la comparación interanual, acumulando la novena suba consecutiva. En la medición contra octubre, el indicador tuvo un aumento mayor a cuatro puntos.

Se trató del segundo nivel más alto desde el inicio de la serie en 2016, quedando apenas 0,4 puntos por debajo del máximo de la serie ocurrido en noviembre de 2017 (69,2%). En lo que va del año, la UCII acumula un crecimiento de 8,1 puntos. interanual, lo cual denota el proceso de reactivación económica.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, celebró estos datos. "Estamos saliendo de la mano de la producción y el trabajo argentino", dijo en referencia a la reactivación sostenida luego de la crisis económica que dejó Macri y que se profundizó por la pandemia.

Cómo le fue a cada sector

Los sectores con mayor utilización en noviembre fueron Metálicas Básicas (86,9%), Minerales no Metálicos (81,5%), Papel y cartón (79,5%) y Refinación de Petróleo (77,5%). En la comparación interanual, crecieron todos los bloques que integran el indicador

La mayor suba se dio en Automotriz (+13,3 p.p. interanual) que, junto con Minerales no metálicos (+1,4 p.p. interanual), se ubicó en su máximo nivel desde el inicio de la serie (60,2% y 81,5%, respectivamente). También crecieron a tasas de dos dígitos Metálicas básicas (+11,9 p.p. interanual) y Textiles (+10,0 p.p. interanual). La menor suba se observó en Alimentos y bebidas (+1,3 p.p.) que, no obstante, acumuló 11 meses sin retroceso.



Comparado con noviembre de 2019, la UCII creció 8,1 puntos, con alzas en 10 de los 12 bloques. Las mayores subas se dieron en Automotriz (+21,5 p.p.), Metálicas básicas (+13,3 p.p.), Metalmecánica (+11,8 p.p.) y Minerales no metálicos (+10,4 p.p.). Solo continúan por debajo del nivel de noviembre de 2019 Tabaco (-6,8 p.p.) y Refinación de petróleo (-1,2 p.p.)