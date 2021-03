El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó un inmenso plan de incentivo a la producción y la creación de empleo. Lo hizo en el marco del acto de apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

“El 2021 tiene que ser el renacimiento de la provincia, para acelerar la salida de la crisis se necesita la presencia del Estado. Es fundamental promover el crecimiento de la demanda, del salario real”, sintetizó Kicillof. Y agregó: “La reactivación es con todos los sectores, empezando con los más golpeados por la crisis”.

Con un eje de interacción multiministerial, el plan integral de reactivación tendrá en 2021 uno de los presupuestos de infraestructura más importantes de los últimos años. El mismo representará el 9% del producto, con fuerte impulso de la obra pública, con grandes inversiones en vivienda, agua, cloaca y arquitectura.

En su alocución, el gobernador bonaerense adelantó que enviará un proyecto de ley de fortalecimiento productivo. Los ejes son los siguientes:

-Moratoria general de impuestos patrimoniales por el Covid-19: Se condonarán intereses dependiendo de la capacidad de pago. Se enfocará en Pymes y contribuyentes de bajo patrimonio.

-Plan de pago de ingresos brutos para agentes de recaudación que no ingresaron fondos retenidos en sus operaciones con contribuyentes.

Por otra parte, también habrá un proyecto de ley de monotributo unificado. El objeto del mismo será simplificar el impuesto a ingresos brutos para monotributistas.

Se pagará una cuota fija mensual según categoría de monotributo sin presentar declaraciones juradas mensuales y anuales, y sin aplicar retenciones. En la provincia de Buenos Aires existen 810.000 monotributistas.

¿Qué otras medidas anunció Kicillof?

El gobernador bonaerense también presentó el programa de financiamiento para la recuperación productiva:

-Línea de créditos por $ 56.000 millones para la inversión productiva, con bonificación de tasa, complementada con el Fogar.

-Línea de microcréditos productivos con bonificación de tasa.

-Repotenciar el crédito "Repyme".

-Potenciar la tarjeta "ProCampo" con $ 25.000 millones para productores agropecuarios.

-Lanzamiento del programa "A toda máquina" para el sector agropecuario.

-Lanzamiento del programa "Renueva" para reemplazo de maquinaria.

-Lanzamiento de "Arriba parques", con el objetivo de potenciar el crecimiento de parques industriales en el interior de la Provincia.

-Potenciar el programa "Comprá más cerca", una canasta de precios provincial para pequeños comercios y supermercados. Permitirá cuidar el bolsillo de los bonaerenses.

-Programa "Impulsar oficios".

-Plan de mejora de caminos rurales, estimada en 1200 kilómetros.

Reconstruir en medio de la crisis

En otro pasaje del discurso, Kicillof repasó el estado en el que encontró a la provincia: "Durante los 4 años de neoliberalismo, el PBI de la Provincia cayó casi 6 puntos, un verdadero industricidio. Se perdieron 64 mil puestos de trabajos formales, la inflación acumulada fue del 280%, todo entre 2016 y 2019".

Al mismo tiempo, el gobernador detalló que de 2015 a 2019 el gasto público se redujo 10 puntos pero "la salud sufrió un ajuste de 16%, la educación 22, la ciencia y la tecnología 21, la vivienda 16, la seguridad 28 y los servicios sociales 14 puntos". Por esa razón, Kicillof calificó el modelo económico macrista como "un ajuste fiscal salvaje".

"Vamos a empezar la tarea de reactivación. Tuvimos que reconstruir el Estado provincial y ponerlo al servicio de la gente, lo convertimos en un escudo para defender al pueblo, así amortiguamos el impacto de la pandemia", sentenció el mandatario provincial.

Desdolarizar tarifas

En línea con Nación, la provincia de Buenos Aires también buscará reestructurar el modelo tarifario de los servicios públicos y desdolarizar. Las revisiones hechas sobre el desmanejo de la exgobernadora María Eugenia Vidal en materia energética evidenciaron las extraordinarias ganancias por parte de las empresas.

"Vamos a desdolarizar tarifas, acompañamos el discurso del Presidente. No se puede vivir cobrando tarifas a la gente, tarifas que no se pueden pagar. Frenamos el aumento del 25% apenas asumimos el mandato y desde ese momento no subieron las tarifas", expresó Kicillof.

Cuando se fijó el mecanismo de ajuste anual del valor agregado de distribución (VAD), en la fórmula polinómica la ponderación del índice de salarios representa el 56%, el IPIM el 24%, el IPC el 12% y el tipo de cambio el 8%.

La inclusión del dólar en la fórmula, en un contexto de fuerte devaluación de la moneda, como el año 2018 y 2019, contribuyó a incrementar la fórmula de ajuste. El VAD configura el importe que las empresas destinan para afrontar los costos que significa construir, operar y mantener la infraestructura de la red eléctrica, es decir: obras, insumos, maquinarias, salarios, entre otros.

Según pudo saber El Destape, ya fue acordado que se elimine el tipo de cambio de la fórmula. Ahora resta saber cómo se reemplazará esa variable, aunque puede elevarse la proporción de incidencia del resto de los factores en el futuro.