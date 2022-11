El desempleo en el Reino Unido se mantiene en su nivel más bajo desde 1974

El desempleo en el Reino Unido subió hasta el 3,6% a fines de septiembre, manteniéndose sin embargo cerca de su nivel más bajo registrado desde 1974, según cifras oficiales difundidas hoy por la Oficina de Statistics Nacionales (ONS).

A pesar de cuatro caídas trimestrales consecutivas, el número de vacantes se mantiene en niveles históricamente altos, informó el organismo.

En los tres meses hasta fines de septiembre, la tasa de desocupados aumentó respecto del 3,5% registrado en los tres meses hasta fines de agosto, principalmente debido a que muchos británicos abandonaron el mercado laboral alegando enfermedades de larga duración, informó la ONS en un comunicado.

A su vez, el crecimiento del salario total promedio incluidos los bonos fue del 6%, y el crecimiento del salario regular sin los bonos fue de 5,7% entre los empleados de julio a septiembre de 2022.

Este es el mayor crecimiento en el salario regular visto fuera del período de la pandemia del coronavirus.

En el sector privado el promedio de los salarios regulares fue de 6,6% de julio a septiembre de 2022 y de 2,2% para el sector público.

Fuera del apogeo del período de la pandemia de coronavirus, este es el mayor crecimiento observado para el sector privado y la mayor diferencia entre el sector privado y el sector público.

El ultraderechista Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), que lideró el Brexit, criticó a los gobiernos conservadores por seguir otorgando visas de trabajos a extranjeros.

En ese sentido, el portavoz del Partido Steve Grimes, dijo que si bien las discusiones aún no se han abierto, algunos ejecutivos ya están confirmando en privado que los despidos están en camino, como consecuencia de la crisis del costo de vida.

"No me complace informar esto, pero según The Sunday Times del 6 de noviembre, otro golpe está a punto de afectar la economía. Frente a las crecientes facturas de energía, las demandas de salarios más altos y la caída de la demanda de sus productos, los patrones, bajo la presión de reducir los costos, buscan recortar empleos" , dijo en un comunicado.

"La buena noticia es que, en la actualidad, los niveles de desempleo están en el 3,5 %, un mínimo histórico, con muchas vacantes sin cubrir y los empleadores se han quejado rutinariamente de que necesitan cada vez más trabajadores inmigrantes debido a la escasez de personal", prosiguió.

Pero según sostuvo, esto parece que va a cambiar ya que el Banco de Inglaterra prevé que la tasa de desempleo alcance el 6,4% en tres años, lo que supondrá un millón de desocupados más.

"Bajo este gobierno conservador, ha habido un aumento del 72 % en las visas de trabajo y un aumento del 71 % en las visas de estudio en comparación con 2019. No hay excusa para esto. Nuestro partido cree firmemente que sería injusto que el gobierno conservador continúe repartiendo visas de trabajo y estudio como caramelos a un gran número de trabajadores migrantes si los empleadores comienzan a despedir a nuestros propios trabajadores", subrayó.

Con información de Télam