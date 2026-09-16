Quiénes son los empresarios que buscan quedarse con AySA

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresó en su etapa decisiva tras la presentación de ofertas técnicas, en la cual el Gobierno nacional autorizó a dos consorcios a avanzar a la instancia de evaluación económica para disputarse el control del 90% del paquete accionario de la compañía.

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La empresa estatal presta los servicios esenciales de abastecimiento de agua potable y saneamiento a más de 3,8 millones de usuarios y 14 millones de habitantes distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

La licitación pública, que establece un contrato de concesión por 30 años con inversiones iniciales estimadas en 2.000 millones de dólares durante los primeros cinco años, quedó centrada en dos grupos de fuerte presencia en la gestión de servicios e infraestructura.

Quiénes son los empresarios y empresas detrás de las dos ofertas por AySA

Por un lado se ubica el consorcio encabezado por Rowing S.A., una firma de ingeniería, construcción y servicios industriales especializada en infraestructura de energía, redes de telecomunicaciones y saneamiento urbano. Su fundador es el empresario Walter Román, referente del Grupo Román, cuya estructura abarca actividades de logística, servicios postales a través de Urbano Express y desarrollo de infraestructura.

El socio estratégico dentro de este mismo bloque es Mauricio Filiberti, conocido en el sector como "el rey del cloro" por la trayectoria de su empresa Transclor como proveedora clave de AySA. Desde el año 2009, la firma comercializa el policloruro de aluminio (PAC), insumo indispensable para la potabilización del agua. De hacerse con el control de la firma, pasaría de proveedor al manejo de la distribuidora estatal.

Filiberti participa, además, en el sector energético como socio en la distribuidora eléctrica Edenor —que cuenta a AySA entre sus mayores clientes electrointensivos— y mediante la adquisición de Metrogas. La propuesta se completa con el respaldo técnico internacional de la brasileña Arcos Saneamento e Participações (asociada al Grupo Equipav y operadora de Águas do Rio) y el vehículo financiero neerlandés PHX Aqua AR B.V.

En la vereda de enfrente compite la sociedad Roggio ROAS S.A.U., estructurada por el Grupo Roggio como vehículo para inversiones en el mercado hídrico. El conglomerado cuenta con una extensa trayectoria en la prestación de servicios públicos urbanos, operando el servicio de agua potable en la capital cordobesa mediante Aguas Cordobesas.

Además, tiene posiciones en la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires a través de Cliba, y la red de subtes y el ferrocarril Urquiza mediante Emova Movilidad y Metrovías. Para la compulsa de AySA, la propuesta sumó además a la firma Hidrosan Capital.

Con las acreditaciones técnicas bajo análisis de la comisión evaluadora de AySA, el proceso licitatorio aguarda la apertura de las propuestas económicas para determinar cuál de los dos consorcios asumirá la gestión integral de la distribuidora.