Pymes podrán acceder a asistencia por hasta $ 40 millones para proyectos exportadores

El programa del Ministerio de Desarrollo Productivo también busca que potencien su cadena de valor o impulsen la transformación de sus procesos productivos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán solicitar hasta el 21 de noviembre una asistencia no reembolsable por hasta $ 40 millones para llevar adelante proyectos que incrementen sus exportaciones, desarrollen su cadena de valor o impulsen la transformación de sus procesos productivos. Así se dio a conocer tras la reunión que mantuvo el secretario de las Pymes, Guillermo Merediz, con empresas exportadoras para difundir el Programa Desarrollo Productivo Pyme.



"Tenemos en marcha distintos instrumentos para acompañar y fortalecer a las pymes en su desarrollo exportador: ya estamos trabajando fuertemente con las que no han exportado nunca o lo hacen muy puntualmente, y también tenemos un esquema para aquellas lo hacen habitualmente", aseguró Merediz. El funcionario sostuvo que el "objetivo es potenciar toda la capacidad productiva, de diseño e innovación que tienen las empresarias y los empresarios nacionales para lograr que se amplíen los mercados y los volúmenes de exportación".



En cada instancia se hizo foco en el Programa de Desarrollo Productivo PyME, que destina $3.000 millones para impulsar proyectos estratégicos destinados a mejorar la productividad, aumentar las exportaciones y desarrollar cadenas de valor. Así, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), la Sepyme acompaña a las empresas con una asistencia de hasta $40 millones en aportes no reembolsables (ANR) para incrementar los productos exportables, consolidar destinos de exportación y aumentar el agregado de valor por medio del diseño, la innovación y la incorporación de tecnología 4.0.

A su vez, la Secretaría cuenta con líneas de financiamiento vigentes por un monto total de $2.500 millones de pesos y U$D 45 millones para acompañar e impulsar exclusivamente a las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas, con créditos con tasas subsidiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y garantías del Fogar. Entre ellas, se encuentran las líneas del BICE Internacionalización, capital de trabajo e inversión productiva para Mipymes que exportan a Brasil, y las dos líneas con el ICBC de adelantos de exportaciones y para prefinanciación de exportaciones, para pre-financiar exportaciones a la República Popular China.



Asimismo, están también vigentes la Línea de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Desarrollo Productivo junto al Banco Nación, que está destinada a financiar inversiones con créditos de hasta $1.000 millones, para proyectos que generen nuevos puestos de trabajo, aumenten las exportaciones o promuevan la sustitución de importaciones.