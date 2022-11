Las pymes piden a Massa acelerar y asegurar insumos importados para la producción

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) recibirá al ministro de Economía, Sergio Massa, para dialogar sobre la situación de los distintos sectores productivos. En ese marco, le propondrán una serie de medidas que apuntan a la aceleración del ingreso de importaciones para la producción.

Entre los pedidos, se destaca que los empresarios pyme solicitaron la administración del comercio exterior (importaciones) se de a través de declaraciones juradas de las empresas importadoras de insumos y/o materias primas para la industrialización de productos. Consistiría en una declaración jurada cada 30 días de las pymes que necesiten importar un insumo o materias primas, que no se produzcan en el país, para la fabricación de su producto final y que este o estas no superen el 25 % de su facturación en el mismo periodo, es decir que quede de manifiesto el agregado de valor al pedido de importación por parte de la empresa.

La Cámara Sectorial a través de la Confederación que la represente, el Municipio o el Ministerio Provincial que le corresponda será el que certifique la información, para ser entregada a la Secretaría de Comercio, respecto a la veracidad de la declaración de la empresa. En caso de ser necesario que la importación sea por 60 días de facturación o un leve aumento del porcentaje aprobado por la resolución o normativa, la compañía deberá aportar la justificación confirmando la solicitud.

"Esto dará certidumbre de las necesidades de la Industria en materia de importaciones y las autoridades sabrán fehacientemente el stock de dólares mensual que las Pymes, por sector, necesitan imperiosamente para producir, evitando así sobrefacturaciones y especulaciones ya que solo será por y cada 30 días" destacó el comunicado de la entidad que preside Marcelo Fernández. Además, agregó que el Gobierno "debería instrumentar en forma urgente una lista de posiciones arancelarias estratégicas que impliquen todas las materias primas que utilizan las industrias pymes, y garantizar para esa lista las autorizaciones para su importación y la provisión de las divisas necesarias para que puedan ser efectuadas, por parte del Banco Central".

Las propuestas de las pymes a Massa

Capacitación en Planta en oficios que hoy el mercado laboral no tiene en oferta

Las Industrias actualmente poseen las maquinarias y tecnologías que no existen en ningún centro de formación de ninguna índole. Debido al alto costo de éstas, son las empresas las que deben prestar sus máquinas para que el docente, que también debe aportar la empresa, capacite y forme a las personas de Potenciar Trabajo en los oficios que hoy resulta imposible conseguir en el marcado ya que luego de 4 años de políticas que no beneficiaron al sector industrial Pyme, más 2 años de pandemia han llevado a que no se enseñe a persona alguna los requerimientos actuales de las Pymes en materia laboral.

"Más de 200 mil trabajadores se jubilaron en este período descripto lo que ha llevado a que no hayan sido, no solo reemplazados, sino que además hayan formado a alguien en su reemplazo. Hoy resulta imperioso implementar el acuerdo de CGERA y el Ministerio de Desarrollo Social", expresó el documento.

La Creación de Comercializadoras de productos argentinos en distintos países

Resultante de la investigación realizada junto a la embajada argentina en Brasil, gran cantidad de productos argentinos que no tienen un importador directo tendrían posibilidades de penetrar en el mercado interno brasileño, y en Paraguay, si envían la mercadería a su costo a las comercializadoras o hubs que actuaran como distribuidores de dichos productos.

Aporte de divisas del sector privado para la importación de maquinarias e insumos para la industria

Exteriorización de activos externos para la industria ante la escasez de divisas y las dificultades de las pymes de obtener permisos de importación, se propone que se otorgue a la industria los mismos beneficios para la exteriorización de activos externos, que por la ley 27.613 se le brindó a la construcción y al desarrollo inmobiliario. Es decir, la posibilidad de exteriorizar activos externos para que sean destinados al pago de importaciones de insumos esenciales, bienes de capital, y de aquellos productos que sean necesarios para sustituir compras externas.

"Esto ya fue sancionado en la ley de presupuesto 2023, por lo que solicitamos un estudio sobre quita o rebaja de impuestos y/o aranceles a aquellos que utilicen divisas propias para las importaciones", añadieron los dirigentes.

Complementación entre la CGERA y la Aduana en el control y verificaciones de Mercaderías Importadas y Exportadas

"Tenemos una vasta experiencia en el trabajo junto a la DGA en control de valores, verificación de productos , certificados de origen, entre otros ítems en los que hemos participado junto a la Aduana hasta el 2015. Realizamos 60 foros para el usuario pyme en conjunto, hecho que permitiò resolver temas que preocupaban al Empresario Nacional", finalizó el comunicado.