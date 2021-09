Informe PYMES: más producción e inversión, pero con empresas relegadas

Cerca de la mitad de las empresas planea realizar inversiones en el mediano plazo. Esto no sucede con todas, dado que casi el 30% tiene un bajo uso de su capacidad instalada.

Las Pymes registraron una mejora o sostenimiento del nivel de la actividad en lo que va del año, al punto de que cerca de la mitad planea realizar inversiones en el mediano plazo. Así surgió de un relevamiento de Apyme, en el que más del 60% de los empresarios pronosticaron una expansión para el año próximo. Todo esto en medio de la heterogeneidad que caracteriza a la salida de la crisis económica, dado que casi una de cada tres aún mantiene un bajo uso de su capacidad instalada.

Una de las primeras conclusiones significativas es que al compararse los resultados globales del segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, se indica mayoritariamente una mejora o sostenimiento del nivel de actividad. Entre los 1.743 titulares de compañías de todo el país sondeados la actividad no cayó en el primer semestre de 2021 contra el segundo del año pasado. El 46,2% de los encuestados sostuvo que el nivel de producción mejoró, mientras que 40,1% consideró que fue igual.

Según Apyme, los resultados implican una "decidida mejora respecto del año 2020", debido a las fuertes restricciones que se sumaban a las condiciones de emergencia económica que la actual administración debió afrontar a causa de la recesión imperante desde 2018. Asimismo, el informe subrayó el papel de las políticas públicas: "El proceso de recuperación heterogénea pero sostenida es posible en gran medida gracias a la implementación de medidas de regulación macroeconómica y apoyo a los sectores más afectados por las restricciones, entre ellos las Mipymes".

De cara a la segunda mitad de este año, el 90% proyecta que el nivel de la actividad se mantendrá o mejorará en un "cuadro de situación de clara mejora en términos de la pandemia". De la misma forma se resalta una visión optimista respecto a 2022, con 63,6% de los encuestando proyectando una mejora en la actividad. Un dato que apoya las expectativas de recuperación de las Mipymes consiste en las inversiones proyectadas en el mediano plazo. El 44,9% adelantó que realizarán desembolsos, mientras que 26,5% aún no lo tiene decidido.

En cuanto a la utilización de la capacidad instalada, la mayoría de las Pymes industriales declara operar en niveles superiores al 50%, con un notorio porcentaje por encima del 75%. No obstante, la encuesta también registró casi un 30% de empresas con subutilización de la capacidad instalada (con menos del 50% de uso). Por esto, la entidad demandó del Gobierno "un mayor nivel de políticas activas" para, de esa forma, "poder acercarlas a un proceso de recuperación".

Sobre la creación de empleo, Apyme visualizó un menor ritmo de recuperación pese a la mejora en las expectativas de actividad e inversiones: un 39,1% de las compañías tiene planeado contratar personal en el mediano plazo, un 38,2% no lo hará y un 22,7% no lo tiene decidido.

En materia de políticas públicas, las Pymes encuestadas pidieron una reforma tributaria progresiva, mayor acceso al crédito, el desarrollo del mercado interno, la generación de empleo junto con una mejor segmentación del universo Mipymes, y la incorporación de tecnología. Para la entidad empresaria, resulta necesario continuar con el apoyo a los "sectores Pymes más afectados" y tomar "medidas efectivas" para "salvar la brecha entre el proceso de recuperación productiva" y la "indispensable recuperación de la demanda masiva en el mercado interno, principal sustento de las Mipymes y dinamizador de las inversiones y el empleo".

La industria, en números

El sector fabril creó 36.000 empleos formales desde diciembre de 2019. De acuerdo al último informe del Centro de Estudios para la Producción XXI, en los primeros ocho meses del año la industria manufacturera creció 4,8% respecto al mismo período de 2019. Se trata de la actividad con mayor dinamismo en la economía.

De acuerdo a la UIA, la industria en primeros siete meses creció 19,3% interanual y 5,3% sobre 2019. En el acumulado anual, ocho de 12 sectores industriales relevados mantuvieron subas respecto de hace dos años, con lo que cuatro rubros se mantienen relegados.

En agosto, el 57,4% de las plantas industriales consumió más energía que en el mismo mes de 2019. Este consiste en un relevamiento realizado por CAMMESA en más de 1.000 plantas industriales.

Por otro lado, Ford puso en marcha inversiones por US$ 580 millones, que destinará fundamentalmente a la fabricación de la próxima generación de la pick up Ranger 2023. A la par, Volkswagen inauguró un Centro Logístico en Pilar con una inversión de U$S 40 millones. El predio tiene más de 53.000 metros cuadrados para almacenar y distribuir repuestos y accesorios originales de la marca, logrando una mejora del 50% en los tiempos de entrega.