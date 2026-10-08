Qué puede pasar con el dólar en octubre 2026, según consultoras y bancos privados

Las consultoras económicas y los bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) proyectan que el dólar llegará a $1.545 en octubre de 2026, una estimación que representa una reducción de $20 respecto del informe anterior. Para diciembre, en tanto, prevén una cotización de $1.614, según los resultados publicados el martes 6 de octubre.

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Las nuevas previsiones muestran que los analistas esperan un tipo de cambio más bajo que el calculado anteriormente, mientras ajustan sus pronósticos sobre inflación, actividad económica y desempleo para los próximos meses.

A cuánto va a estar el dólar según el REM

Dólar en octubre 2026: qué proyectan las consultoras y los bancos

El último REM del BCRA reflejó una revisión a la baja en las expectativas cambiarias para el cierre de 2026. En particular, los participantes del relevamiento redujeron sus estimaciones para octubre y diciembre, en un escenario en el que también anticipan un menor crecimiento de la economía argentina.

Las proyecciones son las siguientes:

Período Dólar esperado Cambio respecto del REM anterior Octubre de 2026 $1.545 -$20 Diciembre de 2026 $1.614 -$15,30

De cumplirse la previsión para diciembre, el tipo de cambio registraría una variación interanual del 11,5% respecto del cierre de 2025. Estas cifras representan las expectativas de los participantes de la encuesta y no una cotización garantizada. Su evolución dependerá de las condiciones económicas y financieras de los próximos meses.

El valor del dólar

Qué pasará con el dólar hasta diciembre de 2026

Además de anticipar una cotización de $1.545 para octubre, el mercado proyecta que el tipo de cambio continuará aumentando durante los últimos meses del año. La estimación de $1.614 para diciembre implica una diferencia de $69 respecto del valor esperado para octubre.

Sin embargo, las previsiones actuales son inferiores a las del relevamiento anterior, lo que indica una moderación de las expectativas de depreciación del peso. El escenario cambiario también está relacionado con las proyecciones de inflación y actividad económica, dos variables que los analistas revisaron en el último informe.

Inflación: cuánto esperan las consultoras para el cierre de 2026

El REM también mostró un ajuste en las expectativas de inflación para septiembre.

Los participantes proyectaron una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9%, lo que representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior. Para el conjunto de 2026, las expectativas se mantuvieron sin cambios, con una inflación anual estimada del 30%.

En cuanto a la inflación núcleo, que excluye precios regulados y componentes estacionales, los analistas calcularon:

Septiembre de 2026: 1,8%, con una revisión al alza de 0,1 puntos porcentuales.

Acumulado anual de 2026: 28%, una estimación 0,3 puntos porcentuales superior a la anterior.

De confirmarse el pronóstico de septiembre, la inflación volvería a acelerarse respecto de agosto, cuando el indicador había registrado una suba del 1,7%.