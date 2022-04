Domínguez afirmó que no subirán las retenciones y remarcó el trabajo permanente con las entidades

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sostuvo hoy respecto de la marcha de ruralistas a Plaza de Mayo que si "hay un reclamo que tenga que ser atendido, se hará", pero remarcó el trabajo conjunto permanente con las entidades agropecuarias que no participarán de la protesta, al tiempo que volvió a afirmar que las retenciones no subirán.

"Respecto al ´tractorazo´, la posición del Ministerio es que si hay algún reclamo que tenga que ser atendido lo vamos a atender, pero es importante que se sepa que con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente", manifestó Domínguez desde Israel, donde se encuentra en vista oficial junto con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

En este sentido, Domínguez subrayó que la cartera que conduce "a través de las cuatro entidades y del Consejo Federal de Ministros de todas las provincias tenemos un mecanismo de trabajo permanente y ya he dicho hasta el cansancio que las retenciones no se van a aumentar", al mismo tiempo que aseguró que "el productor argentino no captó la renta inesperada, porque vendió su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un aumento del costo de los fertilizantes del 60%" .

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este sentido, el titular de la cartera agropecuaria puntualizó determinados temas de la agenda en común con la entidades ruralistas integrantes de la Mesa de Enlace, como Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Sociedad Rural (SRA), las cuales decidieron no participar de la protesta ya que la consideraron inoportuna.

Así, Domínguez detalló las reuniones con el Banco Central por pedido de las entidades para "destrabar el ingreso de fertilizantes".

Además, señaló las líneas crediticias lanzadas por el Banco Nación y el de la Provincia de Buenos Aires que "aportaron más de $ 600.000 millones a tasas subsidiadas al sector".

"El Plan Ganadero -agregó- tiene una inversión de $100.000 millones a tasas subsidiadas para recuperar el stock ganadero y hemos facilitado la exportación de vacas categoría D y E porque es valor de reposición del productor. Todos estos fueron planteos acordados con las entidades", afirmó el ministro de Agricultura. Ganadería y Pesca.

Con información de Télam