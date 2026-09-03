Productores yerbateros marcharán contra Milei en Misiones por la crisis del sector

Productores y trabajadores yerbateros de Misiones preparan una movilización hacia Puerto Iguazú, donde este viernes el presidente Javier Milei cerrará la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), con un reclamo dirigido directamente contra la política de desregulación aplicada por el Gobierno sobre la actividad. La protesta partirá desde la localidad de Andresito y tendrá como objetivo acercarse al lugar donde se desarrollará el encuentro para entregarle al mandatario un documento elaborado por representantes del sector.

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El reclamo principal apunta a la restitución de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que fueron limitadas primero por el DNU 70/2023 y luego profundizadas por el Decreto 812/2025. Los productores sostienen que, desde la eliminación de la posibilidad de establecer mecanismos de regulación sobre el precio de la materia prima, el valor recibido por quienes producen hoja verde quedó por debajo de los costos necesarios para sostener la actividad. El Gobierno, en cambio, sostiene que el organismo debe concentrarse en cuestiones de calidad y promoción y que la libre interacción entre oferta y demanda permitirá mejorar la competitividad del sector.

La movilización se producirá en paralelo a una convención que reunirá en Puerto Iguazú a empresarios, ejecutivos financieros, funcionarios nacionales y gobernadores, bajo el lema "Argentina: de la estabilidad al crecimiento - Cómo generar competitividad sostenida". El encuentro se desarrolla entre el 3 y el 6 de septiembre y tendrá a Milei como orador de cierre, en la que será su primera visita como presidente a Misiones. También está prevista la participación del gobernador Hugo Passalacqua, cuya administración viene reclamando ante la Nación por la situación de los productores yerbateros, aunque mantiene al mismo tiempo una relación política cercana con el Gobierno nacional.

La protesta se organiza en un escenario en el que el precio de la hoja verde quedó lejos del costo de producción calculado por organismos vinculados al sector. Un relevamiento difundido en julio sobre la base de la estructura de costos del INYM estimó en $473,70 el costo de producir un kilo de hoja verde, mientras que los valores efectivamente abonados se ubicaban, según la zona y el comprador, entre $240 y $300, con algunos casos puntuales superiores. El mismo relevamiento consignó que los costos de producción en planta representaban $201,21 por kilo y que la cosecha y el transporte hasta el secadero sumaban otros $245,48.

La distancia entre el precio recibido y los costos explica buena parte del reclamo que los productores intentarán llevar hasta el lugar donde estará Milei este viernes. Jorge Skripczuk, uno de los dirigentes del sector, comparó los valores actuales con los registrados en 2023 y puso el foco no solamente en el precio de la hoja verde, sino también en el incremento de los costos laborales y del combustible.

"En 2023, el kilo de hoja verde puesta en secadero tenía un valor de $210 pesos. Por ese entonces al cosechero se le pagaba $15.000 por tonelada, otros $11.000 se abonaba por corresponsabilidad gremial (aportes de los trabajadores) y teníamos un gasoil que valía $380 pesos el litro. Ahora el valor de la yerba oscila entre $250 y $300 pesos, pero el costo de la cosecha se elevó a $79.000 por tonelada, la corresponsabilidad pasó a $44.000 y el gasoil se compra a $2.300 por litro", explicó.

Skripczuk también cuestionó el resultado de la reforma sobre el organismo que durante años intervino en la relación entre productores, secaderos e industrias, al señalar que el INYM "tuvo aciertos y errores pero funcionaba" y remarcar que "hoy los productores estamos a la deriva". La discusión no es solamente sobre cuánto vale un kilo de hoja verde, sino sobre quién tiene capacidad para establecer las condiciones económicas de una cadena productiva con una fuerte concentración en sus etapas industriales.

La desregulación mileísta

El INYM fue creado mediante la Ley 25.564 en 2002, después de la crisis que atravesó la actividad durante la década de 1990, y entre sus objetivos originales se encontraba promover y fortalecer la producción, elaboración, industrialización y comercialización de la yerba mate. Con el DNU 70/2023, el Gobierno modificó distintos artículos de la legislación que regulaba al instituto y eliminó facultades vinculadas con su intervención en el mercado.

Posteriormente, el Decreto 812/2025 estableció que el INYM no podía dictar normas ni establecer intervenciones que "provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados". Además, eliminó el procedimiento reglamentario utilizado para la fijación del precio oficial de la materia prima.

La administración Milei defiende esas modificaciones como parte de su programa de desregulación. Cuando se publicó el Decreto 812/2025, el Gobierno sostuvo que la reforma buscaba concentrar al INYM en controles de calidad y promoción, mientras que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó que, "a partir de ahora, el INYM deberá focalizarse en la calidad y la promoción, no en ser un interventor de precios y de restricción a la producción". En esa misma oportunidad sostuvo que "la desregulación del sector, propiciada por el DNU 70/23, ha dado sus frutos" y destacó aumentos en la producción y las exportaciones y una baja del precio de la yerba para los consumidores en términos reales.

El problema para los productores es que una mejora en algunos indicadores de producción o exportación no necesariamente se traduce en una mejora para quienes se encuentran en el primer eslabón de la cadena. De hecho, un informe técnico elaborado en Misiones había calculado para una explotación convencional un costo de producción superior al precio de mercado considerado para la hoja verde, mientras que los valores llegaron a caer hacia fines de zafra hasta los $170 por kilo. El presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Petterson, anticipó que productores y trabajadores buscarán acercarse al presidente para entregarle un documento que describe la situación del sector.

"Vamos a ir a manifestarnos y mostrar de primera mano la situación caótica que pasamos. Le vamos a entregar un documento que firmamos con el sector yerbatero; iremos productores y trabajadores acompañados para mostrarle que la situación es complicada", sostuvo Petterson. La caravana partirá desde Andresito y, según explicó el dirigente, la intención es llegar hasta el lugar donde se desarrolla la convención, aunque todavía no está claro hasta dónde podrán avanzar los manifestantes. "Hasta ahora somos 100 personas; queremos acercarnos al presidente, veremos hasta dónde podemos ir, pero necesitamos visibilizar nuestra situación. Hoy, ante la desesperante situación que atravesamos, queremos que alguien nos escuche sea el ministro o el Presidente, bienvenido sea", concluyó el directivo del sector.