Precios de la soja siguen en alza en Chicago y superan los US$ 580 la tonelada

Los precios de la soja, el aceite y la harina se negociaban en alza en la rueda nocturna del mercado de Chicago, y lo hacían por tercera jornada consecutiva llevando a la oleaginosa a superar los US$ 580 la tonelada en los contratos para septiembre.

“El déficit de humedad que persiste en zonas agrícolas relevantes y la desmejora del estado de los cultivos prolongan la firmeza de las cotizaciones. Aportan a la tónica alcista los rumores sobre nuevas compras chinas”, indicó la consultora Granar.

En este escenario la soja subía US$ 7,35 respecto del cierre de ayer, para ubicarse en $ 583,03 la tonelada con un aumento de 1,27%.

Mientras que el aceite aumentaba US$ 8,16 a US$ 1.542,33 la tonelada; y la harina ganaba US$ 2,76 a US$ 519,18.

Del mismo modo, el maíz se negociaba en alza por sexta jornada consecutiva en Chicago “por la necesidad de más lluvias en áreas del cinturón sojero y maicero y por los excesos de humedad en el sur de Estados Unidos, donde se ralentizan las tareas de cosechas tempranas”.

“Las adversas condiciones ambientales para los cultivos en Europa suman a la tendencia alcista del maíz”, indicó Granar.

En este marco, el maíz cotizaba a US$ 263,87 la tonelada, con una suba de US$ 4,04 (1,55%).

Por su parte, los precios del trigo se cotizaban en alza en Chicago y Kansas por cuarta jornada seguida.

“Más allá de la acción compradora de los fondos y del final de la cosecha de invierno estadounidense, entre los factores que podrían afianzar el nivel de precios se encuentra el clima riguroso para los cultivos de primavera en la Unión Europea y la tensión que se vive en la zona del Mar Negro, en el Día de la Independencia de Ucrania”, precisó el análisis.

Esto hizo que el trigo pasara a cotizar a US$ US$ 292,20 la tonelada, con un incremento de US$ 4,59 (1,59%) en Chicago, mientras que en Kansas lo hacía a US$ 332,44 y un incremento de US$ 8,18 (2,52%).

Con información de Télam