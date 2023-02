Los precios del petróleo cayeron alrededor de 3% y acumulan dos semanas en baja

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy 3,28%, cerró en US$ 73,39 el barril y terminó así una semana con una depreciación de 7,89%.

Al cierre de las operaciones en Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo retrocedieron US$ 2,49 con respecto al cierre de la jornada previa.

En tanto, en Londres el crudo Brent cayó 2,84%, al perder US$ 2,33, hasta US$ US$ 79,84 el barril.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los precios del petróleo acumularon así dos semanas de pérdidas, mientras el mercado esperaba nuevas señales de recuperación de la demanda de combustible en China y el impacto de la decisión de la Unión Europea sobre los productos petrolíferos rusos.

Con información de Télam