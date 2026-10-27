Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 27 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 27 de octubre
Este martes, 27 de octubre, el dólar oficial en el Banco Nación se cotiza con un valor de compra de $1510 y de venta de $1560, con una variación de 0,65%.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 27 de octubre
El dólar Blue registra en el mercado informal una cotización de $1555 para la compra y $1575 para la venta, con una variación de 0,64%, en la actualización de este martes, 27 de octubre.
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