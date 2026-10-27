Martes 27 de Octubre del 2026 Mar 27 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1560
Dólar Tarjeta $2028
Dólar Blue $1575
Dólar CCL $1682.5
Euro $1720.83
Riesgo País 765
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Dólar

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 27 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 27 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 9 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 27 de octubre

Este martes, 27 de octubre, el dólar oficial en el Banco Nación se cotiza con un valor de compra de $1510 y de venta de $1560, con una variación de 0,65%.

Hace 24 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 27 de octubre

El dólar Blue registra en el mercado informal una cotización de $1555 para la compra y $1575 para la venta, con una variación de 0,64%, en la actualización de este martes, 27 de octubre.
Tendencias
Las más vistas