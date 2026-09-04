Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 4 de septiembre

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy viernes 4 de septiembre se actualizaron y muestran los siguientes valores promedio en surtidor.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2.047,50
- Nafta Premium: $2.257,50
- Gasoil: $2.118,50
- Gasoil Premium: $2.342,00
- GNC: $709,60
Precios Shell
- Nafta Súper: $2.059,00
- Nafta Premium: $2.359,00
- Gasoil: $2.199,00
- Gasoil Premium: $2.429,00
- GNC: $664,97
Precios Axion
- Nafta Súper: $2.119,00
- Nafta Premium: $2.429,00
- Gasoil: $2.199,00
- Gasoil Premium: $2.489,00
- GNC: $550,00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2.037,00
- Nafta Premium: $2.372,00
- Gasoil: $2.187,00
- Gasoil Premium: $2.447,00
- GNC: $645,00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1.597,00
- Nafta Premium: $1.825,00
- Gasoil: $1.754,00
- Gasoil Premium: $1.899,00
- GNC: $529,00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1.245,00
- Nafta Premium: $1.471,00
- Gasoil: $1.225,00
- Gasoil Premium: $1.409,00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2.030,00
- Nafta Premium: $2.223,00
- Gasoil Premium: $2.389,00
- GNC: $709,00
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1.399,90
- Nafta Premium: $1.667,00
- Gasoil: $1.358,00
- Gasoil Premium: $1.666,00
- GNC: $667,23
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.