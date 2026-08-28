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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 28 de agosto

Precios de nafta, gasoil y GNC en YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf, VOY, Dapsa e independientes en CABA y PBA hoy 28 de agosto.

28 de agosto, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 28 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy viernes 28 de agosto se mantienen actualizados en las estaciones de servicio. A continuación, el detalle de los valores promedio por empresa.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048
  • Nafta Premium: $2246
  • Gasoil: $2115
  • Gasoil Premium: $2323
  • GNC: $719.90

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2059
  • Nafta Premium: $2359
  • Gasoil: $2199
  • Gasoil Premium: $2429
  • GNC: $664.97

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2119
  • Nafta Premium: $2429
  • Gasoil: $2199
  • Gasoil Premium: $2489
  • GNC: $550

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2037
  • Nafta Premium: $2372
  • Gasoil: $2187
  • Gasoil Premium: $2447
  • GNC: $638.33

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597
  • Nafta Premium: $1825
  • Gasoil: $1754
  • Gasoil Premium: $1899
  • GNC: $529

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030
  • Nafta Premium: $2223
  • Gasoil Premium: $2389
  • GNC: $709

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245
  • Nafta Premium: $1471
  • Gasoil: $1225
  • Gasoil Premium: $1409

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667
  • Gasoil: $1358
  • Gasoil Premium: $1666
  • GNC: $658.38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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