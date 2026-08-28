Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 28 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy viernes 28 de agosto se mantienen actualizados en las estaciones de servicio. A continuación, el detalle de los valores promedio por empresa.

Precios YPF

Nafta Súper: $2048

Nafta Premium: $2246

Gasoil: $2115

Gasoil Premium: $2323

GNC: $719.90

Precios Shell

Nafta Súper: $2059

Nafta Premium: $2359

Gasoil: $2199

Gasoil Premium: $2429

GNC: $664.97

Precios Axion

Nafta Súper: $2119

Nafta Premium: $2429

Gasoil: $2199

Gasoil Premium: $2489

GNC: $550

Precios Puma

Nafta Súper: $2037

Nafta Premium: $2372

Gasoil: $2187

Gasoil Premium: $2447

GNC: $638.33

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597

Nafta Premium: $1825

Gasoil: $1754

Gasoil Premium: $1899

GNC: $529

Precios VOY

Nafta Súper: $2030

Nafta Premium: $2223

Gasoil Premium: $2389

GNC: $709

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1245

Nafta Premium: $1471

Gasoil: $1225

Gasoil Premium: $1409

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1399.90

Nafta Premium: $1667

Gasoil: $1358

Gasoil Premium: $1666

GNC: $658.38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.