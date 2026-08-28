Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 28 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy viernes 28 de agosto se mantienen actualizados en las estaciones de servicio. A continuación, el detalle de los valores promedio por empresa.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2048
- Nafta Premium: $2246
- Gasoil: $2115
- Gasoil Premium: $2323
- GNC: $719.90
Precios Shell
- Nafta Súper: $2059
- Nafta Premium: $2359
- Gasoil: $2199
- Gasoil Premium: $2429
- GNC: $664.97
Precios Axion
- Nafta Súper: $2119
- Nafta Premium: $2429
- Gasoil: $2199
- Gasoil Premium: $2489
- GNC: $550
Precios Puma
- Nafta Súper: $2037
- Nafta Premium: $2372
- Gasoil: $2187
- Gasoil Premium: $2447
- GNC: $638.33
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597
- Nafta Premium: $1825
- Gasoil: $1754
- Gasoil Premium: $1899
- GNC: $529
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030
- Nafta Premium: $2223
- Gasoil Premium: $2389
- GNC: $709
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1245
- Nafta Premium: $1471
- Gasoil: $1225
- Gasoil Premium: $1409
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1399.90
- Nafta Premium: $1667
- Gasoil: $1358
- Gasoil Premium: $1666
- GNC: $658.38
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.