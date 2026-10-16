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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 16 de octubre

Precios promedio de nafta y gasoil en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy, con valores actualizados por empresa y tipo de combustible.

16 de octubre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 16 de octubre

Para la jornada de hoy, viernes 16 de octubre, se encuentran actualizados los precios promedio de los combustibles en estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $ 2089.00
  • Nafta Premium: $ 2299.00
  • Gasoil: $ 2195.00
  • Gasoil Premium: $ 2379.00
  • GNC: $ 680.00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $ 2192.19
  • Nafta Premium: $ 2496.93
  • Gasoil: $ 2344.52
  • Gasoil Premium: $ 2678.90
  • GNC: $ 690.00

Precios Axion

  • Nafta Súper: $ 2179.00
  • Nafta Premium: $ 2469.00
  • Gasoil: $ 2388.50
  • Gasoil Premium: $ 2599.00
  • GNC: $ 550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $ 2110.20
  • Nafta Premium: $ 2412.60
  • Gasoil: $ 2278.50
  • Gasoil Premium: $ 2581.67
  • GNC: $ 689.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $ 1597.00
  • Nafta Premium: $ 1825.00
  • Gasoil: $ 1754.00
  • Gasoil Premium: $ 1899.00
  • GNC: $ 529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $ 2030.00
  • Nafta Premium: $ 2223.00
  • Gasoil Premium: $ 2389.00
  • GNC: $ 709.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $ 1245.00
  • Nafta Premium: $ 1471.00
  • Gasoil: $ 1225.00
  • Gasoil Premium: $ 1409.00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $ 1399.90
  • Nafta Premium: $ 1667.00
  • Gasoil: $ 1358.00
  • Gasoil Premium: $ 1666.00
  • GNC: $ 711.30

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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