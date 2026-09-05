Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 5 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para los combustibles en CABA y PBA en la jornada de hoy, sábado 5 de septiembre, son los siguientes:
Precios YPF
- Nafta Súper: $ 2.047,50
- Nafta Premium: $ 2.257,50
- Gasoil: $ 2.118,50
- Gasoil Premium: $ 2.342
- GNC: $ 709,60
Precios Shell
- Nafta Súper: $ 2.059
- Nafta Premium: $ 2.359
- Gasoil: $ 2.199
- Gasoil Premium: $ 2.429
- GNC: $ 664,97
Precios Axion
- Nafta Súper: $ 2.119
- Nafta Premium: $ 2.429
- Gasoil: $ 2.199
- Gasoil Premium: $ 2.489
- GNC: $ 550
Precios Puma
- Nafta Súper: $ 2.037
- Nafta Premium: $ 2.372
- Gasoil: $ 2.187
- Gasoil Premium: $ 2.447
- GNC: $ 645
Precios Gulf
- Nafta Súper: $ 1.597
- Nafta Premium: $ 1.825
- Gasoil: $ 1.754
- Gasoil Premium: $ 1.899
- GNC: $ 529
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $ 1.245
- Nafta Premium: $ 1.471
- Gasoil: $ 1.225
- Gasoil Premium: $ 1.409
Precios VOY
- Nafta Súper: $ 2.030
- Nafta Premium: $ 2.223
- Gasoil Premium: $ 2.389
- GNC: $ 709
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $ 1.399,90
- Nafta Premium: $ 1.667
- Gasoil: $ 1.358
- Gasoil Premium: $ 1.666
- GNC: $ 667,23
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.