Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 5 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para los combustibles en CABA y PBA en la jornada de hoy, sábado 5 de septiembre, son los siguientes:

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Precios YPF

Nafta Súper: $ 2.047,50

Nafta Premium: $ 2.257,50

Gasoil: $ 2.118,50

Gasoil Premium: $ 2.342

GNC: $ 709,60

Precios Shell

Nafta Súper: $ 2.059

Nafta Premium: $ 2.359

Gasoil: $ 2.199

Gasoil Premium: $ 2.429

GNC: $ 664,97

Precios Axion

Nafta Súper: $ 2.119

Nafta Premium: $ 2.429

Gasoil: $ 2.199

Gasoil Premium: $ 2.489

GNC: $ 550

Precios Puma

Nafta Súper: $ 2.037

Nafta Premium: $ 2.372

Gasoil: $ 2.187

Gasoil Premium: $ 2.447

GNC: $ 645

Precios Gulf

Nafta Súper: $ 1.597

Nafta Premium: $ 1.825

Gasoil: $ 1.754

Gasoil Premium: $ 1.899

GNC: $ 529

Precios Dapsa

Nafta Súper: $ 1.245

Nafta Premium: $ 1.471

Gasoil: $ 1.225

Gasoil Premium: $ 1.409

Precios VOY

Nafta Súper: $ 2.030

Nafta Premium: $ 2.223

Gasoil Premium: $ 2.389

GNC: $ 709

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $ 1.399,90

Nafta Premium: $ 1.667

Gasoil: $ 1.358

Gasoil Premium: $ 1.666

GNC: $ 667,23

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.