Sabado 5 de Septiembre del 2026 Sab 5 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1540
Dólar CCL $1583.2
Euro $1688.03
Riesgo País 490
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Nafta

Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 5 de septiembre

Precio de la nafta hoy en CABA y PBA: nafta súper, premium, gasoil y GNC en YPF, Shell, Axion, Puma y otras estaciones.

05 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 5 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para los combustibles en CABA y PBA en la jornada de hoy, sábado 5 de septiembre, son los siguientes:

Precios YPF

  • Nafta Súper: $ 2.047,50
  • Nafta Premium: $ 2.257,50
  • Gasoil: $ 2.118,50
  • Gasoil Premium: $ 2.342
  • GNC: $ 709,60

Precios Shell

  • Nafta Súper: $ 2.059
  • Nafta Premium: $ 2.359
  • Gasoil: $ 2.199
  • Gasoil Premium: $ 2.429
  • GNC: $ 664,97

Precios Axion

  • Nafta Súper: $ 2.119
  • Nafta Premium: $ 2.429
  • Gasoil: $ 2.199
  • Gasoil Premium: $ 2.489
  • GNC: $ 550

Precios Puma

  • Nafta Súper: $ 2.037
  • Nafta Premium: $ 2.372
  • Gasoil: $ 2.187
  • Gasoil Premium: $ 2.447
  • GNC: $ 645

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $ 1.597
  • Nafta Premium: $ 1.825
  • Gasoil: $ 1.754
  • Gasoil Premium: $ 1.899
  • GNC: $ 529

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $ 1.245
  • Nafta Premium: $ 1.471
  • Gasoil: $ 1.225
  • Gasoil Premium: $ 1.409

Precios VOY

  • Nafta Súper: $ 2.030
  • Nafta Premium: $ 2.223
  • Gasoil Premium: $ 2.389
  • GNC: $ 709

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $ 1.399,90
  • Nafta Premium: $ 1.667
  • Gasoil: $ 1.358
  • Gasoil Premium: $ 1.666
  • GNC: $ 667,23

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas