Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 3 de octubre

Los precios de los combustibles en CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy sábado 3 de octubre son los siguientes.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2089.00
- Nafta Premium: $2299.00
- Gasoil: $2195.00
- Gasoil Premium: $2379.00
- GNC: $680.00
Precios Shell
- Nafta Súper: $2189.14
- Nafta Premium: $2493.50
- Gasoil: $2299.65
- Gasoil Premium: $2624.07
- GNC: $679.95
Precios Axion
- Nafta Súper: $2179.00
- Nafta Premium: $2469.00
- Gasoil: $2388.50
- Gasoil Premium: $2599.00
- GNC: $550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2110.20
- Nafta Premium: $2412.60
- Gasoil: $2272.00
- Gasoil Premium: $2569.00
- GNC: $689.00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597.00
- Nafta Premium: $1825.00
- Gasoil: $1754.00
- Gasoil Premium: $1899.00
- GNC: $529.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030.00
- Nafta Premium: $2223.00
- Gasoil Premium: $2389.00
- GNC: $709.00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1245.00
- Nafta Premium: $1471.00
- Gasoil: $1225.00
- Gasoil Premium: $1409.00
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1399.90
- Nafta Premium: $1667.00
- Gasoil: $1358.00
- Gasoil Premium: $1666.00
- GNC: $670.72
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.