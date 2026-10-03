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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 3 de octubre

Precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy sábado 3 de octubre.

03 de octubre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 3 de octubre

Los precios de los combustibles en CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy sábado 3 de octubre son los siguientes.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2089.00
  • Nafta Premium: $2299.00
  • Gasoil: $2195.00
  • Gasoil Premium: $2379.00
  • GNC: $680.00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2189.14
  • Nafta Premium: $2493.50
  • Gasoil: $2299.65
  • Gasoil Premium: $2624.07
  • GNC: $679.95

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2179.00
  • Nafta Premium: $2469.00
  • Gasoil: $2388.50
  • Gasoil Premium: $2599.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2110.20
  • Nafta Premium: $2412.60
  • Gasoil: $2272.00
  • Gasoil Premium: $2569.00
  • GNC: $689.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245.00
  • Nafta Premium: $1471.00
  • Gasoil: $1225.00
  • Gasoil Premium: $1409.00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667.00
  • Gasoil: $1358.00
  • Gasoil Premium: $1666.00
  • GNC: $670.72

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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