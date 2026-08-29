Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 29 de agosto

Las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires actualizaron hoy sábado 29 de agosto sus valores de pizarra. A continuación, el detalle de los precios promedio por empresa y producto.

Precios YPF

Nafta Súper: $2050.00

Nafta Premium: $2257.00

Gasoil: $2121.00

Gasoil Premium: $2342.00

GNC: $719.90

Precios Shell

Nafta Súper: $2059.00

Nafta Premium: $2359.00

Gasoil: $2199.00

Gasoil Premium: $2429.00

GNC: $664.97

Precios Axion

Nafta Súper: $2119.00

Nafta Premium: $2429.00

Gasoil: $2199.00

Gasoil Premium: $2489.00

GNC: $550.00

Precios Puma

Nafta Súper: $2037.00

Nafta Premium: $2372.00

Gasoil: $2187.00

Gasoil Premium: $2447.00

GNC: $638.33

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597.00

Nafta Premium: $1825.00

Gasoil: $1754.00

Gasoil Premium: $1899.00

GNC: $529.00

Precios VOY

Nafta Súper: $2030.00

Nafta Premium: $2223.00

Gasoil Premium: $2389.00

GNC: $709.00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1245.00

Nafta Premium: $1471.00

Gasoil: $1225.00

Gasoil Premium: $1409.00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1399.90

Nafta Premium: $1667.00

Gasoil: $1358.00

Gasoil Premium: $1666.00

GNC: $658.38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.