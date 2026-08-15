Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 15 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy sábado 15 de agosto se mantienen actualizados en las pizarras de las estaciones de servicio. A continuación, los valores promedio según cada empresa.

Precios YPF

Nafta Súper: $2048.00

Nafta Premium: $2246.00

Gasoil: $2115.00

Gasoil Premium: $2323.00

GNC: $719.90

Precios Shell

Nafta Súper: $2059.00

Nafta Premium: $2359.00

Gasoil: $2199.00

Gasoil Premium: $2429.00

GNC: $656.67

Precios Axion

Nafta Súper: $2119.00

Nafta Premium: $2429.00

Gasoil: $2199.00

Gasoil Premium: $2489.00

GNC: $550.00

Precios Puma

Nafta Súper: $2027.00

Nafta Premium: $2372.00

Gasoil: $2187.00

Gasoil Premium: $2447.00

GNC: $638.33

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597.00

Nafta Premium: $1825.00

Gasoil: $1754.00

Gasoil Premium: $1899.00

GNC: $529.00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1245.00

Nafta Premium: $1471.00

Gasoil: $1225.00

Gasoil Premium: $1409.00

Precios VOY

Nafta Súper: $2030.00

Nafta Premium: $2223.00

Gasoil Premium: $2389.00

GNC: $709.00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1399.90

Nafta Premium: $1667.00

Gasoil: $1358.00

Gasoil Premium: $1666.00

GNC: $645.77

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.