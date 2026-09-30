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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 30 de septiembre

Precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy miércoles 30 de septiembre.

30 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 30 de septiembre

Los precios de pizarra actualizados para la jornada de hoy en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires son los siguientes.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.045,00
  • Nafta Premium: $2.258,00
  • Gasoil: $2.116,00
  • Gasoil Premium: $2.342,00
  • GNC: $689,00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.189,30
  • Nafta Premium: $2.493,63
  • Gasoil: $2.297,91
  • Gasoil Premium: $2.623,52
  • GNC: $679,95

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.179,00
  • Nafta Premium: $2.469,00
  • Gasoil: $2.388,50
  • Gasoil Premium: $2.599,00
  • GNC: $550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.110,20
  • Nafta Premium: $2.412,60
  • Gasoil: $2.272,00
  • Gasoil Premium: $2.569,00
  • GNC: $669,00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1.597,00
  • Nafta Premium: $1.825,00
  • Gasoil: $1.754,00
  • Gasoil Premium: $1.899,00
  • GNC: $529,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030,00
  • Nafta Premium: $2.223,00
  • Gasoil Premium: $2.389,00
  • GNC: $709,00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1.399,90
  • Nafta Premium: $1.667,00
  • Gasoil: $1.358,00
  • Gasoil Premium: $1.666,00
  • GNC: $655,94

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1.245,00
  • Nafta Premium: $1.471,00
  • Gasoil: $1.225,00
  • Gasoil Premium: $1.409,00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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