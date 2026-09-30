Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 30 de septiembre

Los precios de pizarra actualizados para la jornada de hoy en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires son los siguientes.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2.045,00
- Nafta Premium: $2.258,00
- Gasoil: $2.116,00
- Gasoil Premium: $2.342,00
- GNC: $689,00
Precios Shell
- Nafta Súper: $2.189,30
- Nafta Premium: $2.493,63
- Gasoil: $2.297,91
- Gasoil Premium: $2.623,52
- GNC: $679,95
Precios Axion
- Nafta Súper: $2.179,00
- Nafta Premium: $2.469,00
- Gasoil: $2.388,50
- Gasoil Premium: $2.599,00
- GNC: $550,00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2.110,20
- Nafta Premium: $2.412,60
- Gasoil: $2.272,00
- Gasoil Premium: $2.569,00
- GNC: $669,00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1.597,00
- Nafta Premium: $1.825,00
- Gasoil: $1.754,00
- Gasoil Premium: $1.899,00
- GNC: $529,00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2.030,00
- Nafta Premium: $2.223,00
- Gasoil Premium: $2.389,00
- GNC: $709,00
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1.399,90
- Nafta Premium: $1.667,00
- Gasoil: $1.358,00
- Gasoil Premium: $1.666,00
- GNC: $655,94
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1.245,00
- Nafta Premium: $1.471,00
- Gasoil: $1.225,00
- Gasoil Premium: $1.409,00
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.