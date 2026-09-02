Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 2 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para hoy miércoles 2 de septiembre en las estaciones de servicio de CABA y PBA son los siguientes:

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Precios YPF

Nafta Súper: $2.047,50

Nafta Premium: $2.257,50

Gasoil: $2.118,50

Gasoil Premium: $2.342,00

GNC: $709,60

Precios Shell

Nafta Súper: $2.059,00

Nafta Premium: $2.359,00

Gasoil: $2.199,00

Gasoil Premium: $2.429,00

GNC: $656,63

Precios Axion

Nafta Súper: $2.119,00

Nafta Premium: $2.429,00

Gasoil: $2.199,00

Gasoil Premium: $2.489,00

GNC: $550,00

Precios Puma

Nafta Súper: $2.037,00

Nafta Premium: $2.372,00

Gasoil: $2.187,00

Gasoil Premium: $2.447,00

GNC: $638,33

Precios Gulf

Nafta Súper: $1.597,00

Nafta Premium: $1.825,00

Gasoil: $1.754,00

Gasoil Premium: $1.899,00

GNC: $529,00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1.245,00

Nafta Premium: $1.471,00

Gasoil: $1.225,00

Gasoil Premium: $1.409,00

Precios VOY

Nafta Súper: $2.030,00

Nafta Premium: $2.223,00

Gasoil Premium: $2.389,00

GNC: $709,00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1.399,90

Nafta Premium: $1.667,00

Gasoil: $1.358,00

Gasoil Premium: $1.666,00

GNC: $658,38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.