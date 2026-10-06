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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 6 de octubre

Precios promedio de nafta, gasoil y GNC en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy, martes 6 de octubre.

06 de octubre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 6 de octubre

Los precios de pizarra actualizados para hoy martes 6 de octubre en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires son los siguientes.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.089,00
  • Nafta Premium: $2.299,00
  • Gasoil: $2.195,00
  • Gasoil Premium: $2.379,00
  • GNC: $680,00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.188,66
  • Nafta Premium: $2.493,00
  • Gasoil: $2.320,71
  • Gasoil Premium: $2.626,93
  • GNC: $694,95

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.179,00
  • Nafta Premium: $2.469,00
  • Gasoil: $2.388,50
  • Gasoil Premium: $2.599,00
  • GNC: $550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.110,20
  • Nafta Premium: $2.412,60
  • Gasoil: $2.272,00
  • Gasoil Premium: $2.569,00
  • GNC: $689,00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1.245,00
  • Nafta Premium: $1.471,00
  • Gasoil: $1.225,00
  • Gasoil Premium: $1.409,00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1.597,00
  • Nafta Premium: $1.825,00
  • Gasoil: $1.754,00
  • Gasoil Premium: $1.899,00
  • GNC: $529,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030,00
  • Nafta Premium: $2.223,00
  • Gasoil Premium: $2.389,00
  • GNC: $709,00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1.399,90
  • Nafta Premium: $1.667,00
  • Gasoil: $1.358,00
  • Gasoil Premium: $1.666,00
  • GNC: $678,21

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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