Martes 29 de Septiembre del 2026 Mar 29 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1545
Dólar Tarjeta $2008.5
Dólar Blue $1565
Dólar CCL $1619.6
Euro $1729.61
Riesgo País 628
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Nafta

Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 29 de septiembre

Precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy, martes 29 de septiembre.

29 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 29 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para la jornada en las estaciones de servicio de CABA y la provincia de Buenos Aires son los siguientes.

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2179.00
  • Nafta Premium: $2459.00
  • Gasoil: $2319.00
  • Gasoil Premium: $2599.00
  • GNC: $550.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245.00
  • Nafta Premium: $1471.00
  • Gasoil: $1225.00
  • Gasoil Premium: $1409.00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667.00
  • Gasoil: $1358.00
  • Gasoil Premium: $1666.00
  • GNC: $655.94

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2110.20
  • Nafta Premium: $2412.60
  • Gasoil: $2272.00
  • Gasoil Premium: $2569.00
  • GNC: $669.00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2189.30
  • Nafta Premium: $2493.63
  • Gasoil: $2297.91
  • Gasoil Premium: $2623.52
  • GNC: $679.95

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2045.00
  • Nafta Premium: $2258.00
  • Gasoil: $2116.00
  • Gasoil Premium: $2342.00
  • GNC: $689.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas