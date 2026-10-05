Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy lunes 5 de octubre

Los valores de pizarra actualizados para la jornada de hoy en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires son los siguientes.

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Precios Axion

Nafta Súper: $ 2179.00

Nafta Premium: $ 2469.00

Gasoil: $ 2388.50

Gasoil Premium: $ 2599.00

GNC: $ 550.00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $ 1245.00

Nafta Premium: $ 1471.00

Gasoil: $ 1225.00

Gasoil Premium: $ 1409.00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $ 1399.90

Nafta Premium: $ 1667.00

Gasoil: $ 1358.00

Gasoil Premium: $ 1666.00

GNC: $ 670.72

Precios Gulf

Nafta Súper: $ 1597.00

Nafta Premium: $ 1825.00

Gasoil: $ 1754.00

Gasoil Premium: $ 1899.00

GNC: $ 529.00

Precios Puma

Nafta Súper: $ 2110.20

Nafta Premium: $ 2412.60

Gasoil: $ 2272.00

Gasoil Premium: $ 2569.00

GNC: $ 689.00

Precios Shell

Nafta Súper: $ 2188.66

Nafta Premium: $ 2493.00

Gasoil: $ 2320.71

Gasoil Premium: $ 2626.93

GNC: $ 694.95

Precios VOY

Nafta Súper: $ 2030.00

Nafta Premium: $ 2223.00

Gasoil Premium: $ 2389.00

GNC: $ 709.00

Precios YPF

Nafta Súper: $ 2089.00

Nafta Premium: $ 2299.00

Gasoil: $ 2195.00

Gasoil Premium: $ 2379.00

GNC: $ 680.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.