Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy lunes 31 de agosto

Los valores de pizarra de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y PBA se encuentran actualizados para la jornada de hoy. A continuación, el detalle de los precios promedio por empresa y producto.

Precios YPF

Nafta Súper: $2.050

Nafta Premium: $2.257

Gasoil: $2.121

Gasoil Premium: $2.342

GNC: $719,90

Precios Shell

Nafta Súper: $2.059

Nafta Premium: $2.359

Gasoil: $2.199

Gasoil Premium: $2.429

GNC: $656,63

Precios Axion

Nafta Súper: $2.119

Nafta Premium: $2.429

Gasoil: $2.199

Gasoil Premium: $2.489

GNC: $550

Precios Puma

Nafta Súper: $2.037

Nafta Premium: $2.372

Gasoil: $2.187

Gasoil Premium: $2.447

GNC: $638,33

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1.245

Nafta Premium: $1.471

Gasoil: $1.225

Gasoil Premium: $1.409

Precios Gulf

Nafta Súper: $1.597

Nafta Premium: $1.825

Gasoil: $1.754

Gasoil Premium: $1.899

GNC: $529

Precios VOY

Nafta Súper: $2.030

Nafta Premium: $2.223

Gasoil Premium: $2.389

GNC: $709

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1.399,90

Nafta Premium: $1.667

Gasoil: $1.358

Gasoil Premium: $1.666

GNC: $658,38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.