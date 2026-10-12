Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy lunes 12 de octubre

Los valores de pizarra actualizados para hoy lunes 12 de octubre en las estaciones de servicio de CABA y la provincia de Buenos Aires son los siguientes.

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Precios YPF

Nafta Súper : $ 2089.00

: Nafta Premium : $ 2299.00

: Gasoil : $ 2195.00

: Gasoil Premium : $ 2379.00

: GNC: $ 680.00

Precios Shell

Nafta Súper : $ 2191.76

: Nafta Premium : $ 2496.62

: Gasoil : $ 2344.13

: Gasoil Premium : $ 2678.90

: GNC: $ 690.00

Precios Axion

Nafta Súper : $ 2179.00

: Nafta Premium : $ 2469.00

: Gasoil : $ 2388.50

: Gasoil Premium : $ 2599.00

: GNC: $ 550.00

Precios Puma

Nafta Súper : $ 2110.20

: Nafta Premium : $ 2412.60

: Gasoil : $ 2272.00

: Gasoil Premium : $ 2569.00

: GNC: $ 689.00

Precios Gulf

Nafta Súper : $ 1597.00

: Nafta Premium : $ 1825.00

: Gasoil : $ 1754.00

: Gasoil Premium : $ 1899.00

: GNC: $ 529.00

Precios VOY

Nafta Súper : $ 2030.00

: Nafta Premium : $ 2223.00

: Gasoil Premium : $ 2389.00

: GNC: $ 709.00

Precios Dapsa

Nafta Súper : $ 1245.00

: Nafta Premium : $ 1471.00

: Gasoil : $ 1225.00

: Gasoil Premium: $ 1409.00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper : $ 1399.90

: Nafta Premium : $ 1667.00

: Gasoil : $ 1358.00

: Gasoil Premium : $ 1666.00

: GNC: $ 711.30

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.