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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 1 de octubre

Precios promedio de la nafta y el gasoil en CABA y PBA para hoy jueves 1 de octubre: valores actualizados por estación y producto.

01 de octubre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 1 de octubre

Los precios promedio de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la provincia de Buenos Aires para hoy jueves 1 de octubre son los siguientes.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2067.00
  • Nafta Premium: $2278.50
  • Gasoil: $2155.50
  • Gasoil Premium: $2360.50
  • GNC: $689.00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2189.14
  • Nafta Premium: $2493.50
  • Gasoil: $2297.91
  • Gasoil Premium: $2623.57
  • GNC: $679.95

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2179.00
  • Nafta Premium: $2469.00
  • Gasoil: $2388.50
  • Gasoil Premium: $2599.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2110.20
  • Nafta Premium: $2412.60
  • Gasoil: $2272.00
  • Gasoil Premium: $2569.00
  • GNC: $669.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245.00
  • Nafta Premium: $1471.00
  • Gasoil: $1225.00
  • Gasoil Premium: $1409.00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667.00
  • Gasoil: $1358.00
  • Gasoil Premium: $1666.00
  • GNC: $656.92

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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