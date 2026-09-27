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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 27 de septiembre

Precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy, domingo 27 de septiembre.

27 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 27 de septiembre

Los valores de pizarra de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires se encuentran actualizados para la jornada de hoy, domingo 27 de septiembre.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $ 2.047,50
  • Nafta Premium: $ 2.257,50
  • Gasoil: $ 2.118,50
  • Gasoil Premium: $ 2.342,00
  • GNC: $ 689,00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $ 2.189,30
  • Nafta Premium: $ 2.493,63
  • Gasoil: $ 2.297,91
  • Gasoil Premium: $ 2.623,52
  • GNC: $ 679,95

Precios Axion

  • Nafta Súper: $ 2.179,00
  • Nafta Premium: $ 2.459,00
  • Gasoil: $ 2.319,00
  • Gasoil Premium: $ 2.599,00
  • GNC: $ 550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $ 2.110,20
  • Nafta Premium: $ 2.412,60
  • Gasoil: $ 2.272,00
  • Gasoil Premium: $ 2.569,00
  • GNC: $ 669,00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $ 1.597,00
  • Nafta Premium: $ 1.825,00
  • Gasoil: $ 1.754,00
  • Gasoil Premium: $ 1.899,00
  • GNC: $ 529,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $ 2.030,00
  • Nafta Premium: $ 2.223,00
  • Gasoil Premium: $ 2.389,00
  • GNC: $ 709,00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $ 1.245,00
  • Nafta Premium: $ 1.471,00
  • Gasoil: $ 1.225,00
  • Gasoil Premium: $ 1.409,00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $ 1.399,90
  • Nafta Premium: $ 1.667,00
  • Gasoil: $ 1.358,00
  • Gasoil Premium: $ 1.666,00
  • GNC: $ 655,94

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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