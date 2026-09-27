Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 27 de septiembre

Los valores de pizarra de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires se encuentran actualizados para la jornada de hoy, domingo 27 de septiembre.

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Precios YPF

Nafta Súper: $ 2.047,50

Nafta Premium: $ 2.257,50

Gasoil: $ 2.118,50

Gasoil Premium: $ 2.342,00

GNC: $ 689,00

Precios Shell

Nafta Súper: $ 2.189,30

Nafta Premium: $ 2.493,63

Gasoil: $ 2.297,91

Gasoil Premium: $ 2.623,52

GNC: $ 679,95

Precios Axion

Nafta Súper: $ 2.179,00

Nafta Premium: $ 2.459,00

Gasoil: $ 2.319,00

Gasoil Premium: $ 2.599,00

GNC: $ 550,00

Precios Puma

Nafta Súper: $ 2.110,20

Nafta Premium: $ 2.412,60

Gasoil: $ 2.272,00

Gasoil Premium: $ 2.569,00

GNC: $ 669,00

Precios Gulf

Nafta Súper: $ 1.597,00

Nafta Premium: $ 1.825,00

Gasoil: $ 1.754,00

Gasoil Premium: $ 1.899,00

GNC: $ 529,00

Precios VOY

Nafta Súper: $ 2.030,00

Nafta Premium: $ 2.223,00

Gasoil Premium: $ 2.389,00

GNC: $ 709,00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $ 1.245,00

Nafta Premium: $ 1.471,00

Gasoil: $ 1.225,00

Gasoil Premium: $ 1.409,00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $ 1.399,90

Nafta Premium: $ 1.667,00

Gasoil: $ 1.358,00

Gasoil Premium: $ 1.666,00

GNC: $ 655,94

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.