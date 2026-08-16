Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 16 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy domingo 16 de agosto se mantienen con los siguientes valores de pizarra actualizados en las estaciones de servicio.

Precios YPF

Nafta Súper: $2.048,00

Nafta Premium: $2.246,00

Gasoil: $2.115,00

Gasoil Premium: $2.323,00

GNC: $719,90

Precios Shell

Nafta Súper: $2.059,00

Nafta Premium: $2.359,00

Gasoil: $2.199,00

Gasoil Premium: $2.429,00

GNC: $656,67

Precios Axion

Nafta Súper: $2.119,00

Nafta Premium: $2.429,00

Gasoil: $2.199,00

Gasoil Premium: $2.489,00

GNC: $550,00

Precios Puma

Nafta Súper: $2.027,00

Nafta Premium: $2.372,00

Gasoil: $2.187,00

Gasoil Premium: $2.447,00

GNC: $638,33

Precios Gulf

Nafta Súper: $1.597,00

Nafta Premium: $1.825,00

Gasoil: $1.754,00

Gasoil Premium: $1.899,00

GNC: $529,00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1.245,00

Nafta Premium: $1.471,00

Gasoil: $1.225,00

Gasoil Premium: $1.409,00

Precios VOY

Nafta Súper: $2.030,00

Nafta Premium: $2.223,00

Gasoil Premium: $2.389,00

GNC: $709,00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1.399,90

Nafta Premium: $1.667,00

Gasoil: $1.358,00

Gasoil Premium: $1.666,00

GNC: $645,77

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.