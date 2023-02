Nueva suba del precio del petróleo por aumento de la demanda de refinerías y pese a suba de stock

El precio del barril de petróleo registró hoy una nueva suba por un incremento en la demanda de crudo de las principales refinerías del mundo, pese al incremento de los inventarios en los Estados Unidos y como consecuencia de los primeros efectos de las sanciones a las exportaciones de derivados de Rusia.

Tanto la variedad WTI como el tipo Brent subieron 1,7%, con un precio de cierre de US$ 78,40 para el primero y US$ 85 para el segundo, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Los mercados empiezan a confiar en que las previsiones económicas globales no se vean arrastradas por las subas de las tasas de interés, y los analistas señalan que en todo caso esos riesgos presionarían los precios al alza.

Tampoco pareciera que tuvo peso el aumento de los stock de crudo en los Estados Unidos.

La Agencia de Informaciones de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) informó hoy que "los inventarios comerciales de crudo (excluidas las Reservas Estratégicas de Petróleo) aumentaron 2,4 millones de barriles respecto de la semana anterior, totalizando 455,1 millones de barriles y se encuentran 4% por encima del promedio de los últimos cinco años para esta época del año".

En tanto, los inventarios totales de naftas para automotores aumentaron en cinco millones de barriles desde la semana pasada y están 6% por debajo el promedio de los últimos cinco años para esta época.

La EIA detalló que los ingresos en las refinerías promediaron 15,4 millones de barriles diarios durante la semana que terminó el 3 de febrero de 2023, unos 448.000 barriles diarios más que el promedio de la semana anterior.

Las refinerías operaron al 87,9% de su capacidad operativa la semana pasada y la producción de naftas disminuyó, con un promedio de 9,1 millones de barriles diarios.

Sin embargo, el mercado empieza a ver los efectos de las sanciones aplicadas por la Unión Europea y el Grupo de los 7 a los productos destilados de Rusia, como consecuencia de la invasión sobre Ucrania.

El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, afirmó que el veto a los derivados del crudo ruso, que entró en vigor el 5 de febrero, llevará a un déficit de esos productos y a la suba de los precios en el mercado.

"De hecho, sin nuestros productos petrolíferos habrá un gran déficit y subirán los precios", dijo Novak.

Los contratos de gas natural futuro para entrega en marzo se negociaron con una baja de 6,5% y a un precio de US$ 2,42 por millón de BTU.

Con información de Télam