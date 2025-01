Empleadas domésticas: cuánto cobro por hora en enero 2025

Cuánto cobran las empleadas domésticas en enero

Las trabajadoras del hogar están a la espera de novedades sobre sus salarios a partir de enero de 2025, dado que no se han abierto paritarias en los últimos dos meses de 2024, aunque existía una gran expectativa en ese período. En consecuencia, se mantendrán los salarios vigentes hasta octubre de 2024 durante el primer mes de 2025, hasta que se alcance un nuevo acuerdo que beneficie a las empleadas domésticas.

Vale recordar que el acuerdo aún no se encuentra homologado y no figura la actualización en el sitio oficial del gremio. Además, los porcentajes de referencia corresponden al sueldo de octubre (que se liquidó en noviembre). Este mes, hasta que no haya un nuevo acuerdo, se toman como referencia esas cifras.

A continuación, se detallan los sueldos por hora según la categoría de las trabajadoras de casas particulares para enero de 2025, de acuerdo con lo establecido en la última paritaria.

Salarios por hora según categoría

Quinta categoría – tareas generales

Con retiro: $2.779 por hora.

Sin retiro: $2.997 por hora.

Cuarta categoría – asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $2.997 por hora.

Sin retiro: $3.351 por hora.

Tercera categoría – caseros

$2.997 por hora.

Segunda categoría – tareas específicas

Con retiro: $3.173 por hora.

Sin retiro: $3.479 por hora.

Primera categoría – supervisoras

Con retiro: $3.351 por hora.

Sin retiro: $3.670 por hora.

Trabajadoras domésticas: el salario de enero

Empleadas domésticas: ¿se debe abonar las vacaciones de verano?

Al igual que en cualquier trabajo en relación de dependencia, al personal doméstico le corresponden vacaciones pagas. En este sentido se toma en cuenta el salario normal y habitual que cobra mensualmente sin contemplar montos extras.

El mismo se debe abonar antes del inicio de la licencia y se calcula tomando el mencionado salario habitual y dividiendo por 25 días. Luego, se debe multiplicar por los días de vacaciones que le corresponden al personal doméstico. Este factor se basa en la antigüedad:

Si la antigüedad es de hasta 5 años, corresponden 14 días corridos.

Si supera 5 años y no excede de 10, corresponden 21 días corridos.

Si supera 10 años y no excede de 20, corresponden 28 días corridos.

Si supera los 20 años de antigüedad, corresponden 35 días corridos.

Trabajadoras domésticas: cuánto cobran en enero

En el caso de que la incorporación al trabajo haya sido reciente, existe un esquema proporcional de días de descanso, de acuerdo a las horas trabajadas.