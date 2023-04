Proponen nuevo cuadro tarifario con aumento del 90% en peajes

El aumento del 90% será en dos tramos, con un 50% a aplicarse en el mes de mayo y el 40% restante en agosto, según la propuesta elevada por Vialidad.

Vialidad Nacional convocó este miércoles a un espacio de participación ciudadana para avanzar en la implementación de un incremento tarifario -en dos tramos- del 90 por ciento en los peajes de los accesos Norte y Oeste de la ciudad de Buenos Aires, la autopista Ezeiza-Cañuelas y otros corredores viales. El aumento será en dos tramos, con un 50 por ciento a aplicarse en el mes de mayo y el 40 por ciento restante en agosto, según la propuesta elevada por Vialidad Nacional.

La magnitud del aumento responde a que “se busca atender la variación de precios registrada en ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo a fin de garantizar el nivel de prestación de los servicios", indicó el organismo en un comunicado.

La última actualización fue en febrero del año pasado, con excepción de los tramos concesionados a Corredores Viales, que tuvieron un aumento en octubre último de la mano de una reestructuración tarifaria que incluyó una reducción de las diferencias entre los distintos tramos. De todas formas –según los considerandos- los porcentajes de incremento “resultan inferiores a las variaciones del índice de precios acumulados hasta mayo 2023 y agosto 2023, computado desde febrero de 2022”.

Del mismo modo, en el caso de los accesos Norte y Oeste, los incrementos son menores a los términos acordados en los contratos de concesión, remarcaron desde Vialidad Nacional. El espacio de consulta, aprobado a través de la Resolución 681/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, permitirá informar de los cuadros tarifarios y recibir opiniones e inquietudes respecto de los mismos.

Tanto las tarifas como los formularios para expresar opiniones y propuestas ya se encuentran disponibles en www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional y estarán disponibles hasta el próximo 2 de mayo. Una vez finalizada la consulta ciudadana –de carácter no vinculante-, el equipo técnico de Vialidad “realizará un informe recopilando las presentaciones efectuadas por la ciudadanía” para luego dar a conocer el cuadro tarifario final. Como novedad todas las nuevas tarifas serán redondeados en múltiplos de 50.

Según los considerandos de la resolución, las empresas concesionarias de los corredores –incluyendo Autopistas del Sol, Caminos del Río Uruguay, Grupo Concesionario del Oeste y la estatal Corredores Viales- “manifestaron en líneas generales la imposibilidad de conseguir billetes de baja denominación para dar el cambio a los usuarios” y, por ende, “se ven obligados a reducir las tarifas”.

Del mismo modo, se da por finalizada la diferenciación tarifaria entre las modalidades de pago automático y las del modo manual en todas las estaciones de peaje, es decir, no habrán más descuentos por pago automático que rondaban entre el 5 por ciento y el 45 por ciento. A partir de estos aumentos, un auto de categoría 2 en los accesos norte y oeste, y la autopista Riccheri que actualmente paga una tarifa que ronda entre 60 y 100 pesos –dependiendo si se trata de horario pico o no, y la estación de peaje en cuestión- pasará a pagar desde mayo 100 en horario no pico y 150 pesos en hora pico.

En tanto, desde agosto, la tarifa en los tres corredores aumentará a 150 pesos en hora no pico y 200 pesos en hora pico. En el caso de un camión de entre cuatro y seis ejes (categoría 6), estos abonan actualmente entre 260 y 500 pesos, y pasarán a tener una tarifa en mayo de 400 pesos (hora no pico) y 600 pesos (hora pico), que será en agosto de 600 pesos (hora no pico) y 800 pesos (hora pico). Estos aumentos también se aplicarán en todos los tramos de los corredores viales bajo jurisdicción nacional que poseen peajes: I (rutas 34 y 9), II (188), III (12 y 16), IV (8, 36 y A-005), V (19 y 34), VI (9, 193, 34, A-012 y A-008), VII (3, 205 y 226), VIII (7), IX (autopista Ezeiza Cañuelas, además de Riccheri), X (5) y el 18 (R12, 14, 135, A-015, 117 y 174).