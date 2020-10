Este viernes a la mañana el gobierno de Axel Kicillof realizó una nueva propuesta de incremento salarial para las y los trabajadores del sector docente que rondará el 15% o más de cara al segundo semestre del año.

En concreto, el ofrecimiento consiste en una suba del 6,5%, retroactivo a septiembre y un segundo aumento superior al 5% para al sueldo del mes de diciembre. Además otorgarán aumentos diferenciados y un incremento, en cuatro tramos del 30% en las asignaciones familiares.

De esta forma, el salario de un maestro o maestra inicial de grado con jornada simple ascenderá a $36.003, con 12 años o más cobrará $41.082 y con más de 24 años $48.854. Un preceptor o preceptora que recién ingresa y/o tiene un año de antigüedad percibirá $31.193; de poseer 12 años de antigüedad cobrará $35.542 y con 24 años o más el sueldo quedará en $42.572.

Un profesor o profesora que tome hasta 20 módulos percibirá $51.553, de poseer 12 años o más de antigüedad cobrará $61.514 y más de 24 años $75.645. El salario de un director o directora con más de 24 años de antigüedad ascenderá a los $80.988. Las cifras mencionadas corresponden al salario de diciembre de 2020.

De aceptar la oferta los gremios docentes, la paritaria del 2020 la estarían cerrando en un mínimo de un 33% de incremento, teniendo en cuenta que la suba del primer semestre fue del 16,7%.

Reunión Paritaria

La ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, estuvieron reunidos con representantes gremiales de SUTEBA, FEB, SADOP, UDA, UDOCBA, AMET, UPCN, y ATE. Además de la propuesta económica concreta, las partes se comprometieron a monitorear conjuntamente la evolución de los salarios y de la economía nacional y provincial, para evaluar el resultado del acuerdo.

Por su parte, Ruiz Malec aseguró que: “Seguimos buscando sostener el salario, poniendo énfasis en el maestro de grado que recién se inicia. Creemos que, en principio, tuvo una buena recepción por parte de los representantes gremiales, ahora resta que lo evalúen con sus bases y nos den una respuesta que esperamos que sea satisfactoria”.

El ministro de Hacienda, Pablo López afirmó: “En términos fiscales es una propuesta que implica un gran esfuerzo que hacemos desde la Provincia, dada la delicada situación económica que estamos atravesando por la pandemia, pero nuestro compromiso, a pesar de la difícil coyuntura, es ir recomponiendo la situación salarial de las y los trabajadores del sector docente”.

En tanto la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila remarcó que la propuesta que se hizo “es fruto del camino de diálogo que llevamos adelante con las organizaciones sindicales docentes desde el inicio de la gestión”.

Estuvieron presentes también el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Leandro Macia; la directora provincial de la Negociación Colectiva, Natalia Villalba Lastra; por el Ministerio de Hacienda y Finanzas el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; por parte de la Dirección General de Cultura y Educación la subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, Verónica Ferraris y el asesor Nicolás Vanoli, y la directora Provincial de Personal de Jefatura de Gabinete de Ministros, Ana Cappaldi.

Incrementos específicos

El sueldo de los y las docentes se fue complejizando a lo largo de los años, producto de las distintas propuestas e incrementos no bonificables. En ese sentido, la oferta de Provincia, respecto del 1 de septiembre detalla que habría incrementos en el sueldo básico del preceptor índice 1, traspaso de la bonificación remunerativa no bonificable (liquidada bajo código 455 y prevista en Decreto 1291/19 art. 4 inc b) y modificatorios) al sueldo básico del preceptor índice 1; una suba de $850 en la bonificación remunerativa no bonificable (liquidada bajo código 455 y prevista en Decreto 1291/19 art. 4 inc b) y modificatorios), un incremento en $600 a la bonificación remunerativa no bonificable para los cargos del índice escalafonario 1.1 (liquidada bajo código 438 y prevista en Decreto 1291/19 art. 4 inc c) y modificatorios).

En tanto a partir del 1 de diciembre se sumarán $455 al sueldo básico del preceptor índice 1, harán un traspaso de $900 de bonificación remunerativa no bonificable (liquidada bajo código 455 y prevista en Decreto 1291/19 art. 4 inc b) y modificatorios) al sueldo básico del preceptor índice 1, incrementarán en $1980 la bonificación remunerativa no bonificable para los cargos del índice escalafonario 1.1 (liquidada bajo código 438 y prevista en Decreto 1291/19 art. 4 inc c) y modificatorios), subirán en 2 puntos porcentuales, elevando del 71% al 73% el porcentaje a aplicar sobre el sueldo básico correspondiente al índice escalafonario 1, para la determinación de la bonificación remunerativa no bonificable prevista en el artículo 5° del Decreto N° 1712/16 (liquidada bajo código 663).

También otorgarán 2 puntos porcentuales más, elevando del 30% al 32% el porcentaje a aplicar sobre el sueldo básico correspondiente al índice escalafonario 1, para el cálculo de la bonificación remunerativa no bonificable establecida en el artículo 11° del Decreto N° 2271/15 (liquidada bajo el código 667) para las prestaciones en Horas Cátedra y/o Módulos, cargos no jerárquicos, a los que no se accedan por Concurso o Prueba de Selección, de la Enseñanza Secundaria, Secundaria de Adultos y Formación Profesional, Artística y Superior, excluyendo a los Preceptores.