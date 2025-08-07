Paritarias UATRE de trabajadores rurales: cuánto cobran en agosto 2025

Cuánto cobra un trabajador rural en agosto.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) oficializó este miércoles, a través de la Resolución 174/2025 publicada en el Boletín Oficial, el aumento salarial acordado con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

La medida, que llega tras semanas de tensión entre el gremio y las entidades del sector, llevará la remuneración mínima del personal permanente de prestación continua a casi $900.000 en el segundo tramo de la paritaria, correspondiente a agosto 2025.

El nuevo esquema establece incrementos en tres etapas:

1° de julio de 2025.

1° de agosto de 2025.

1° de septiembre de 2025.

Si bien el texto fija su vigencia hasta el 31 de julio de 2026, en la práctica estos valores suelen revisarse periódicamente en el marco de la CNTA, donde participan UATRE, las entidades de la Mesa de Enlace y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Otros puntos destacados del acuerdo UATRE

Indemnizaciones : la resolución fija topes y prohíbe descontar del salario el valor de la vivienda provista por el empleador.

Antigüedad : se mantiene el adicional del 1% por año trabajado hasta los 10 años, y del 1,5% para quienes superen esa antigüedad.

Zona desfavorable: continúa el plus del 20% sobre los salarios para trabajadores de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El incremento llega luego de un duro cruce entre el gremio y los representantes de los productores. UATRE denunció que las patronales ofrecían “salarios de miseria” y llevó adelante protestas en rutas para acelerar el cierre de la paritaria.

RENATRE: cronograma de pago de prestaciones por desempleo y asignaciones familiares en agosto

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) informó que las prestaciones por desempleo rural correspondientes a agosto estarán disponibles hasta el martes 19 de este mes.

Este beneficio económico, que actualmente puede alcanzar un máximo de $273.000, incluye además cobertura médica para el trabajador y su grupo familiar primario, servicio de sepelio, el cobro de Asignaciones Familiares otorgadas por ANSES (en los casos que corresponda) y la posibilidad de participar en programas de capacitación impulsados por el organismo.

Salarios UATRE: el acuerdo alcanzado.

Cronograma de pago de Asignaciones Familiares – Agosto 2025

El RENATRE detalló las fechas de pago según la terminación del DNI del titular:

Grupo I: DNI terminados en 0 y 1 → 22 de agosto.

Grupo II: DNI terminados en 2 y 3 → 25 de agosto.

Grupo III: DNI terminados en 4 y 5 → 26 de agosto.

Grupo IV: DNI terminados en 6 y 7 → 27 de agosto.

Grupo V: DNI terminados en 8 y 9 → 28 de agosto.

El pago de estas asignaciones se extenderá hasta el 10 de septiembre.